Prop de 10 milions d'euros pel manteniment, millora i confort climàtic de les escoles de Terrassa

L'Ajuntament de Terrassa mobilitzarà prop de 10 milions d'euros destinats a escoles i equipaments educatius durant el 2026. Una xifra que inclou majoritàriament els 5,6 milions d'euros anuals destinats al manteniment dels 54 equipaments educatius municipals, els 400.000 euros en mesures de confort climàtic, prop de 910.000 euros d'inversions municipals directes, els 2,54 milions del programa RAM i les actuacions que també s'estan executant als entorns escolars.
"Malgrat que moltes competències no són municipals, a Terrassa no ens limitem només a observar. Creiem que exercim lideratge i planifiquem a mig i llarg termini perquè invertir en educació és construir una societat més justa, més cohesionada i amb més oportunitats", ha volgut defensar l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, en la presentació del pla d'inversions educatives de la ciutat. En aquest sentit, el consistori també ha aprofitat per reivindicar el seu paper davant la Generalitat. L'alcalde ha lamentat que l'administració catalana "no ha fet res, ni aquest govern ni l'anterior" en matèria de climatització dels centres educatius i ha reclamat un major compromís econòmic. "Ens estan deixant aquesta responsabilitat als ajuntaments. És evident que d'un dia per l'altre no podrem arribar a tenir el confort total a totes les escoles, però estem fent esforços importants", ha afirmat.
També ha recordat que les obres del programa RAM responen a una competència del Govern català. "Ara sembla que ens facin un regal, quan en realitat era una competència directa que s'havia d'exercir per part de la Generalitat", ha assenyalat, tot i celebrar l'arribada dels recursos. Aquest programa permetrà executar 33 actuacions en 21 centres educatius entre el 2027 i el 2028. Inicialment, l'Ajuntament havia proposat 22 escoles, però la Generalitat només n'havia acceptat 19. Després de presentar al·legacions, dues van prosperar i finalment seran 21 els centres beneficiats -l'escola Sant Llorenç del Munt no ha entrat dins dels paràmetres de la Generalitat-.
Entre les actuacions previstes destaquen la instal·lació d'ascensors a cinc escoles -Francesc Aldea, Josep Ventalló, Marià Galí, Montserrat i Salvador Vinyals-, que farà que tots els centres públics siguin accessibles, la substitució de portes i finestres al Ramon i Cajal, Lanaspa, Font de l'Alba i el Crespinell, la retirada de fibrociment i la implantació definitiva d'enllumenat LED a centres educatius més de la ciutat.
La futura escola bressol d'El Vallès
Una de les actuacions més rellevants anunciades també és la reforma de l'Escola El Vallès per fer possible la futura obertura de la dotzena escola bressol municipal. La intervenció, pressupostada en uns 200.000 euros, permetrà traslladar l'alumnat d'infantil a l'edifici de primària i alliberar així l'espai d'I3, I4 i I5, que es convertirà en un nou centre d'educació infantil de 0 a 3 anys. Ballart, ha explicat que el projecte de la nova escola bressol ja s'està redactant i que l'Ajuntament treballa amb la Generalitat en la tramitació necessària perquè pugui entrar en funcionament "el curs 2027-2028 o, com a molt tard, el 2028-2029". Paral·lelament, l'alcalde també ha apuntat que el consistori continua planificant una segona escola bressol al barri del Segle XX, vinculada al desenvolupament urbanístic de la carretera de Rubí.
Ballart ha remarcat que l'operació beneficia tant la ciutat com el mateix centre educatiu. "A l'Escola El Vallès han confluït dues circumstàncies que ens han donat l'oportunitat de construir aquesta escola bressol: l'edifici independent d'infantil, i la millora de concentrar l'alumnat en un mateix edifici", ha assenyalat, destacant que el trasllat permetrà crear una aliança educativa amb la futura escola bressol.
Més obres i més confort climàtic
Aquest estiu també començarà la reforma integral de la cuina de l'Escola Municipal d'Educació Especial FATIMA, amb una inversió de 320.490 euros, a més de diverses actuacions de manteniment, renovació de finestres, instal·lació de fibra òptica i substitució de calderes en diferents centres.
Paral·lelament, el consistori continuarà desplegant les mesures de confort climàtic. Ja s'han incorporat 280 ventiladors arreu dels centres de la ciutat i, segons ha explicat la tinenta d'alcalde d'Educació, Meritxell Lluís, enguany s'hi destinen 400.000 euros, que permetran arribar a més de 600 ventiladors instal·lats abans de final d'any i ampliar la xarxa de tendals i pèrgoles als patis escolars. "Adaptar les escoles al context climàtic actual no és opcional, sinó imprescindible", ha assegurat.
La responsable d'Educació també ha fet èmfasi que l'Ajuntament destina anualment 5,6 milions d'euros al manteniment ordinari dels 54 equipaments educatius municipals, una tasca que inclou des dels subministraments i la neteja fins a les reparacions quotidianes. "Quan s'espatlla una aixeta també hi som. Planifiquem a curt, mitjà i llarg termini perquè el benestar dels infants i de tota la comunitat educativa és la nostra responsabilitat", ha conclòs.