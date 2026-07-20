"Terrassa sempre és amb mi". En la que ja és probablement la nit més important de la seva carrera, Dani Olmo va voler que Terrassa també hi fos present. El futbolista egarenc va celebrar la victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial amb la bandera de Terrassa lligada a la cintura, una imatge que no va passar desapercebuda i que simbolitza el vincle que continua mantenint amb la ciutat on va néixer i va començar el seu camí al futbol.
El gest arriba pocs dies després del missatge que el jugador va enviar a Diari de Terrassa abans de disputar la final contra l'Argentina. "Sento que tota la meva gent m'està donant suport, i això em dona una força especial. Terrassa sempre és amb mi", afirmava, conscient del seguiment que la ciutat havia fet de la seva trajectòria al Mundial.
Aquelles paraules van trobar la seva resposta sobre la gespa. Enmig de la festa, Olmo va voler portar un símbol de la seva ciutat en un dels moments més especials de la seva carrera esportiva. Amb la copa del món ja conquerida, el davanter va voler que Terrassa també fos present en les fotografies que passaran a la història. La bandera egarenca, lligada a la cintura durant la celebració amb els companys, es va convertir en un dels símbols personals d'una nit inoblidable.
Hores més tard, el terrassenc també va compartir la seva alegria a les xarxes socials. En una publicació al seu compte d'Instagram apareix assegut en un banc del vestidor, amb la medalla de campió penjada al coll i alçant la Copa del Món. El missatge que acompanya les imatges és tan breu com significatiu: "Terrassa. Barcelona. Zagreb. Leipzig. Barcelona. Nueva York. 🌎❤️".
La successió de ciutats repassa les principals etapes de la seva vida i de la seva carrera: la ciutat on va néixer, la Masia del FC Barcelona, els anys de formació al Dinamo de Zagreb, la consolidació al RB Leipzig, el retorn al Barça i, finalment, Nova York, l'escenari on Espanya s'ha proclamat campiona del món. Que Terrassa encapçali aquesta llista no és casualitat, sinó una nova mostra de l'arrelament que el futbolista continua expressant públicament.
La ciutat també ha viscut intensament aquest Mundial. Durant el torneig, centenars de terrassencs han seguit els partits des de les pantalles gegants instal·lades per l'Ajuntament, primer a Ca n'Anglada, després a l'Estadi Olímpic i, per a la final, al parc de Vallparadís, on la ciutat va esclatar d'alegria amb el triomf de la selecció espanyola.
Amb la bandera de Terrassa a la cintura durant la celebració i el nom de la ciutat al capdavant del seu missatge a Instagram, Dani Olmo ha tornat a deixar clar que, malgrat la seva trajectòria internacional, els seus orígens continuen ocupant un lloc destacat en el seu recorregut.