El PSC qualifica de "mandat perdut" els tres anys de govern de Ballart i s'alça per liderar "una nova etapa"

El PSC de Terrassa ha fet aquest dilluns balanç dels tres primers anys de mandat municipal carregant contra la gestió del govern de Jordi Ballart, que considera immers en una "etapa esgotada" i un "mandat perdut". El regidor i candidat a l'alcaldia, Javi García, ha assegurat que la ciutat "continua esperant projectes transformadors" i ha ofert el seu partit com l'alternativa per "obrir una nova etapa al capdavant de Terrassa".
García sosté que "Terrassa està pitjor que fa un any". Segons el dirigent socialista, la ciutat pateix un espai públic "desordenat, un augment de les desigualtats entre barris i una manca de connexió amb l'entorn institucional". A més a més, afirma que "no hi ha cap símptoma que això pugui canviar", motiu pel qual considera que "cal tancar aquesta etapa i obrir-ne una de nova".
Durant la compareixença, els socialistes han repassat diversos compromisos anunciats pel govern que, segons denuncien, continuen pendents, com les actuacions a les rieres o els projectes del palau d'esports i de congressos. També han criticat la falta de resposta als problemes quotidians de la ciutat, com el manteniment de l'espai públic, la neteja, l'habitatge, la seguretat o l'incivisme. "Molts anuncis, però pocs resultats", ha resumit García.
El PSC també ha retret a l'alcalde que no hagi convocat l'audiència pública prevista al Reglament de Participació Ciutadana durant el tercer any de mandat. Segons García, aquest incompliment impedeix que el govern rendeixi comptes davant la ciutadania sobre l'estat dels principals compromisos municipals. Els socialistes reclamen que Ballart expliqui públicament què s'ha executat, què continua pendent i quins són els calendaris previstos.
En paral·lel, el partit ha reivindicat la seva tasca des de l'oposició. El primer secretari Adrián Sánchez ha assegurat que el grup municipal ha liderat la fiscalització del govern amb 459 iniciatives de control, entre preguntes, peticions d'informació i sol·licituds d'accés a expedients, una xifra que, segons ha destacat, representa el 62% de tota l'activitat de control exercida pels grups de l'oposició durant aquest mandat.
Sánchez també ha posat en valor les prop de noranta iniciatives polítiques impulsades pel PSC al Ple en àmbits com la seguretat, l'habitatge, la mobilitat, el comerç de proximitat o l'adaptació al canvi climàtic, així com l'acord pressupostari amb el govern per al 2026, que, segons ha defensat, va permetre reforçar el manteniment de la ciutat, les polítiques d'habitatge i les actuacions de mobilitat als barris.
Sobre el diàleg amb el govern municipal, García ha admès que la interlocució ha augmentat des que Tot per Terrassa va perdre la majoria absoluta després de la sortida d'ERC de l'executiu. Tot i això, ha assegurat que aquest acostament "respon més a una necessitat que a una convicció" i ha lamentat que molts dels acords aprovats al Ple continuïn sense executar-se. "El diàleg és necessari, però no és suficient si després no hi ha resultats", ha conclòs.