Daniel Requena, guanyador absolut

Daniel Requena, amb una Montesa Impala 175 Sport de l’any 1965, va ser el guanyador absolut de l’edició número 48 del Ral·li de motos Històriques Ciutat de Terrassa que organitza anualment l’Escuderia Motor Atlètic Terrassa Hockey Club (MATHC).
El vencedor, acompanyat del seu copilot, David Requena, a més, es va imposar en la categoria Postguerra - Trofeu Kronos mentre que Josep Maria Piera, amb una Indian Scoutt de 1921, va ser el millor en la categoria Pre-Guerra - Trofeu Kronos. Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora va ser Eva Masot, amb una Montesa Impala 175 de l’any 1964.
Van ser 100 quilòmetres de recorregut, amb sortida des de les instal·lacions de l’Atlètic, a Can Salas, i arribada a davant de la façana de l’Ajuntament de Terrassa, al raval de Montserrat. Allà es van exposar les motos dels participants i, finalment, es va procedir a l’entrega de premis.
A Classe C-Vintage (1919-1930), Josep Maria Piera va ser el primer, seguit d’Àlex Barberà, segon amb una BSA S29 con Sidecar de 1929, i de Carles Escartín, tercer amb una Radior 350 de 1927. A Classe D-Post- Vintage (1931-1945), el primer va ser Albert Virgili, amb una NSU OSL 351. David Porqueres, amb una Gilera GT 14 de 1936, va ser segon, i Isidre Porqueres tercer amb una Ariel FA 616 de 1934.
A Classe E- Postguerra (1946-1960), Carlos Borràs, amb una LUBE NSU 250 Max de 1957, va ser primer, Esteban Álvarez, amb una BMW R25 de 1955, va ser segon, i Joan Solà, amb una Montesa Brío 80, va ser tercer. A Classe F-Classic (1961-1970), Daniel Requena va ser primer, seguit de Josep Cañizar, segon amb una Bultaco 155 de 1961, i d’Albert Vilet, segon amb una Vespa 150 S sidecar de 1962. A Classe G-Moderna (1971-1980), Xavier Olibart va ser primer, amb una BMW K75 de 1990, Salvador Mateu segon, amb una Benelli 250 2c FD de 1978, i Ramon Iborra tercer, amb una Vespa 200 de 1984.
També van rebre un guardó especial dos dels participants, Carlos Borràs, amb una LUBE-NSU Max 250 de 1957, i Merçè Ferrer, amb una Vespa Primavera 75 de 1981.