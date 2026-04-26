Adeu al "play-off" amb una derrota contra l'Atlético Baleares

El Terrassa FC ha caigut contra l'Atlètico Baleares i ha quedat definitivament fora de les opcions de classificar-se per al "play-off" d'ascens. Els d'Oriol Alsina, tot i que s'han avançat en el marcador, no han pogut amb la reacció dels balears, que han acabat guanyant per 3 a 1. L'equip egarenc necessitava guanyar per mantenir les seves possibilitats per estar a la promoció per pujar. La pròxima jornada, els terrassistes rebran a l'Estadi Olímpic al Reus Reddis.
El Terrassa FC ha iniciat el partit amb més ganes i ha pogut marcar aviat, en una rematada d'Aythami després d'una jugada de Jaime Barrero, que la defensa ha rebutjat a córner. En el minut 13, els d'Alsina s'han avançat en el marcador en una centrada de Nahuel que Guti, en el punt de penal, ha rematat amb encert i ha establert el 0 a 1. L'alegria, no obstant això, ha durat poquíssim a les files terrassista, ja que, dos minuts més tard, els mallorquins han empatat en una jugada per la banda dreta que ha concretat Iván López.
Sense temps a pair-ho, el Terrassa FC ha encaixat el 2 a1, en el minut 19, en una acció de contraatac de Jaume Tovar, que ha servit en safata la pilota a Moha Keita, que ha batut a Marcos Pérez. El partit ha passat per una fase sense gaire a remarcar. El conjunt terrassista, en la part final del primer temps, ha tornat a manar i Aythami ha gaudit d'una bona opció en una jugada de Guti, però el porter Pablo García ha aturat la pilota. Mario Domingo també ho ha intentat amb un tir que ha sortit fora. Larry, al temps afegit i de cap, no ha pogut marcar, tampoc.
A la represa, l'Atlético Baleares ha anat per feina per sentenciar el resultat i ha creat oportunitats des del primer moment. Jaume Tovar s'ha trobat amb una bona aturada de Marcos Pérez i, després, el mateix jugador ho ha tornat a provar amb un tir que ha sortit fora. El Terrassa FC ha volgut reaccionar, encara que pràcticament no ha pogut elaborar accions ofensives de mèrit.
En el minut 64, Tovar ha aconseguit el 3 a 1, després d'una internada de Bover. Amb el Terrassa FC molt tocat, Moha Keita i Bover han tingut el quart per als locals, en una doble ocasió que els balears no han pogut definir. Jofre Cherta, exjugador terrassista també ha gaudit d'una bona opció que no ha pogut materialitzar. En els darrers minuts, els locals han tingut un parell de bones ocasions que no han acabat en res.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma (Reche, m. 71), Beamonte, Dirks (Álvaro Martín, m. 61), Mario Domingo, Jaime Barrero, Josemi Castañeda, Guti (Lourens, m. 71), Nahuel, Aythami (Casti, m. 71) i Larry.