Musta Chadlioui s’imposa per KO a Dorulet Tiu

El púgil del Boxing Club Terrassa va tombar el romanès en el segon assalt

Publicat el 28 d’abril de 2026 a les 16:11
Actualitzat el 28 d’abril de 2026 a les 16:13

El boxejador terrassenc de 18 anys Musta Chadlioui júnior acumula dues victòries en els dos combats que ha disputat en el terreny professional. Dissabte passat, en el marc d’una vetllada celebrada a l’equipament socio-esportiu del barri de la Cogullada, el púgil del Boxing Club Terrassa es va imposar per KO en el segon assalt al romanès Dorulet Tiu, medallista europeu juvenil i campió de la Copa de Romania, que s’estrenava com a professional. 

 

El combat estava pactat a 67 quilos de pes. El de Bucarest va sortir fort i va obligar Chadlioui a defensar-se en el primer assalt. El terrassenc es va refer en el segon assalt i va enviar Tiu a la lona. L’àrbitre va decretar KO i el romanès ja no va poder començar el tercer assalt dels quatre previstos. Musta va estar assitit en aquest combat pel prestigiós exboxejador madrileny Ricardo Sánchez Atocha.

 

