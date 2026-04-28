Musta Chadlioui s’imposa per KO a Dorulet Tiu

El boxejador terrassenc de 18 anys Musta Chadlioui júnior acumula dues victòries en els dos combats que ha disputat en el terreny professional. Dissabte passat, en el marc d'una vetllada celebrada a l'equipament socio-esportiu del barri de la Cogullada, el púgil del Boxing Club Terrassa es va imposar per KO en el segon assalt al romanès Dorulet Tiu, medallista europeu juvenil i campió de la Copa de Romania, que s'estrenava com a professional. 

Acció ofensiva de Chadlioui
Lluís Clotet

El combat estava pactat a 67 quilos de pes. El de Bucarest va sortir fort i va obligar Chadlioui a defensar-se en el primer assalt. El terrassenc es va refer en el segon assalt i va enviar Tiu a la lona. L'àrbitre va decretar KO i el romanès ja no va poder començar el tercer assalt dels quatre previstos. Musta va estar assitit en aquest combat pel prestigiós exboxejador madrileny Ricardo Sánchez Atocha.

Dorulet Tiu, rebent el compte de protecció
Lluís Clotet