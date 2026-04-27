El Club de Campo acollirà la "final-four" de les lligues de hockey

Madrid serà la seu de les "final-four" de les lligues de Divisió d'Honor masculina i femenina de hockey, que se celebrarà d'aquí a un mes, el dissabte 30 i el diumenge 31 de maig. Dissabte es jugaran les semifinals, que enfrontaran al primer amb el quart i al segon amb el tercer i diumenge la final. El club amfitrió serà el Club de Campo Villa de Madrid. Els seus dos equips estan ja matemèticament classificats.
La competició masculina té ja dos equips classificats. Quan falten quatre jornades per tancar la lliga regular, Polo i Club de Campo seran a la "final-four". Quatre equips més aspiren a ocupar les dues places restants. Atlètic Terrassa i Júnior són tercer i quart amb 34 punts, mentre que Sanse Complutense i Club Egara en tenen 31.
Pel que fa a la Divisió d'Honor femenina, només el Club de Campo està matemàticament classificat. Lidera la lliga amb 47 punts. Hi ha sis equips més amb opcions. El Sanse Complutense és segon amb 41 punts, seguit del Club Egara amb 39. L'Atlètic és quart amb 36 i el Júnior cinquè amb 33. Per bé que a deu punts de la quarta plaça, Tenis i Polo tenen encara opcions matemàtiques.
Les instal·lacions del Club de Campo acolliran també les semifinals i finals de les lligues de Divisió d'Honor "B".
La temporada passada, les finals es van disputar a l'Estadi Martí Colomer de Terrassa.