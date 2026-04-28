Uns combatius Reds cauen a les semifinals de la lliga

La temporada ha acabat per als Terrassa Reds, que per segon any consecutiu han aconseguit classificar-se entre els quatre millors equips espanyols, disputant el “play-off” de semifinals pel títol. Tot i perdre, l’equip que prepara Xavi Gonzalo va mostrar-se molt sòlid i combatiu al camp dels Black Demons de las Rozas, que buscaran dissabte a Badalona el seu quart títol de lliga consecutiu.
Els Reds van plantar cara durant tot el partit, però van acabar cedint per 13 a 0 davant l’empenta del joc terrestre del conjunt de las Rozas, sustentat en l’excel·lent tasca de la seva línia ofensiva. Somiaven els Reds amb poder donar la sorpresa i disputar la primera final de lliga de la seva història, però es van tornar a quedar a les portes per segona temporada consecutiva.
Els madrilenys van inaugurar el marcador en el seu primer “drive”, guanyant iardes amb solvència gràcies al seu consistent joc de cursa. Van plantar-se a la “red zone” amb relativa facilitat, per bé que la defensa dels Reds, molt atenta i precisa, va evitar el “touchdown”, forçant un quart “down”. Sense prendre riscos innecessaris, els amfitrions van optar pel ·field goal”, transformat per Jorge García-Valcárcel, que va situar un 3 a 0 provisional al marcador amb el qual va acabar el primer quart.
Al segon, els Black Demons van ampliar el seu avantatge amb una cursa interior de Daniel Romero, que va deixar clara la superioritat de la línia ofensiva dels madrilenys per obrir forats en la defensa egarenca. Es va arribar al descans amb 10 a 0 a l’electrònic.
A la recerca d’una reacció
Va començar el tercer període amb un bon “drive” dels Reds, que feia pensar en una possible reacció, però una intercepció de Brandon Unangst va frustrar les seves aspiracions. Els madrilenys ho van aprofitar per signar un altre “field goal”, obra també de García-Valcárcel. El 13 a 0 no es va moure al darrer període.
L’altra semifinal es va resoldre a la pròrroga. Els Badalona Dracs es van imposar per 20 a 14 als Osos Rivas.
Badalona acull dissabte la gran final
El municipal de Badalona serà aquest dissabte a les 19 hores la seu de l’Spanish Bowl, la gran final de la sèrie “A” de la lliga nacional de futbol americà. La disputaran els Black Demons de las Rozas i els Badalona Dracs. Ambdós van fer valer el factor camp a les semifinals del cap de setmana i lluitaran pel títol d’aquesta trenta-dosena edició. El matx serà una reedició de la final de l’any passat, que els madrilenys van guanyar per 36 a 14, també a Badalona.