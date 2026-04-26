A l'Atlètic se li escapa la Copa davant del Polo

Els petits detalls, sempre els petits detalls, han acabat decidint el nom del campió d'aquesta 109a final de la Copa del Rei de hockey que ha omplert aquest diumenge al migdia l'Estadi Lluís Serrahima de Sant Cugat. L'Atlètic Terrassa buscava el seu dissetè títol de Copa, però s'ha topat amb un Polo més encertat en els llançaments de penal-córner. No ha pogut ser, per bé que els homes que prepara Roger Pallarols ho han donat tot, esperonats per desenes de seguidors, que han omplert el camp i no han parat d'animar en cap moment. Han acabat caient per la mínima (0-1).
La final ha estat marcada per les precaucions defensives. Cap dels dos conjunts no volia exposar-se a encaixar un gol ni a cedir un penal més enllà del necessari. L'Atlètic, que no ha pogut comptar en aquest torneig amb el seu especialista, Pepe Cunill, n'ha disposat de tres, per cinc dels barcelonins. Al minut 50, Nico Laplaza ha aprofitat un rebot en un penal-córner llançat pel terrassenc Marc Miralles per fer el 0 a 1 que donaria el títol al Polo. Quan faltaven tres minuits per acabar, l'Atlètic, que no ha deixat mai de creure, ha estavellat dues rematades al pal. Primer ha estat Xavi Castelló i segons després Oriol Campos en un penal directe. No ha pogut ser.
La primera meitat ha passat sense gairebé oportunitats de gol. Al minut 6, Quim Malgosa no ha pogut desviar una bona bola dins l'àrea. Al tram final del primer quart, el davanter de l'Atlètic, Oriol Campos, no ha arribat per poc a desviar una bola. El Polo ha assumit més protagonisme al segon quart davant d'un Atlètic que ho intentava a la contra. Al minut 28, Guillermo Fortuño ha provocat el primer penal de la final. El porter juvenil de l'Atlètic, Lukas Palau-Ribes, ha tret el llançament de Marc Miralles.
Tot per decidir
Després del pas pels vestidors, la por continuava regnant. Bruno Ávila dirigia la circulació de bola dels barcelonins, que buscaven internades per banda. L'Atlètic mantenia un nivell de joc molt alt i al minut 39, Roger Figa ha donat una bola a l'argentí Nacho Nepote. Marc Escude no ha pogut finalitzar l'oportunitat més clara dels terrassencs. La pressió alta del Polo neguitejava un Atlètic que estava convençut que les seves ocasions arribarien. I així ha estat. Quan faltaven 45 segons per tancar el tercer quart, Bruno Ávila ho ha provat en el segon penal del Polo, però el també egarenc Arnau de Bruijn no ha arribat a la rematada. Ja amb el temps acabat, Oriol Campos ha disposat de dos penals per avançar els de Can Salas, però res.
Quedava un quart d'hora i tot seguia obert. Al minut 48, Joan Dalmases s'ha internat per la dreta i ha intentat una vaselina que no ha acabat en gol. Pocs segons després arribaria el gol de la victòria. En el tercer penal dels de Ramon Sala, Lukas Palau-Ribes ha aturat el llançament de Miralles, però Nico Laplaza, molt atent, ha aprofitat el seu refús per fer el 0 a 1.
Havia de reaccionar l'Atlètic i ho ha fet. L'equip de Pallarols ha defensat a la perfecció els dos penals següents dels barcelonins, amb gran aturada inclosa de Palau-Ribes en el cinquè. Els seguidors del Córner Groc entonaven el Virolai, conscients que calia una intervenció divina. L'Atlètic ha anat a totes i ha pogut empatar. Al minut 57, amb el Polo completament tancat, Xavi Castelló ha rematat el pal quan el gol ja es cantava a la graderia. Segons després, en el tercer penal de l'Atlètic, ha estat Oriol Campos qui ha rematat de nou a la fusta en un tir directe, a l'esquerra d'un Marcos Giralt superat. El videoarbitratge revisava cada penal i el temps es feia etern. Els segons s'anaven exhaurint i el xiulet final ha acabat donant el títol al Polo.
Decepció absoluta damunt la gespa dels jugadors de l'Atlètic, que saben que tindran una altra oportunitat a la "final-four" de la lliga, els dies 30 i 31 de maig a les instal·lacions del Club de Campo de Madrid.