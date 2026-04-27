El CN Terrassa dona la cara davant del Barceloneta

En partit corresponent a la penúltima jornada de la fase regular de la competició, el CN Terrassa va perdre per quatre gols de diferència (10-14) a la piscina de l’Àrea Olímpica davant del líder i campió de la lliga, un CN Atlètic Barceloneta que s’ha assegurat la primera posició de cara al “play-off” de semifinals pel títol de lliga, que es disputaran els dies 9 i 24 de maig.
El rival d’aquesta eliminatòria serà precisament el CN Terrassa, que tancarà la lliga regular rebent aquest dissabte al CN Rubí i finalitzarà en quarta posició. L’altra semifinal la disputaran el CN Sabadell i el CN Barcelona, que tenen encara dos encontres pendents.
Tot i la derrota, el conjunt que prepara Sergi Mora va plantar cara en tot moment al conjunt més poderós de la competició espanyola en un duel intens i disputat. Els egarencs van signar un excel·lent inici de partit. Els gols de Marc Salvador, Albert Sabadell i Òscar Blasco van permetre els terrassencs obrir escletxa en el marcador abans de la reacció dels mariners. El Natació va tancar el primer parcial amb un 6 a 3 que permetia somiar davant del líder de la lliga.
Canvi de dinàmica
El guió del partit, però, va canviar de manera radical en el segon període. El Barceloneta va saber ajustar la seva defensa i va aconseguir anul·lar l’atac dels locals, deixant-los sense gol. Amb un parcial de 0 a 3, el Barceloneta va dur el matx amb empat a sis gols al descans.
A la represa, el conjunt de la piscina de Sant Sebastià va aprofitar diverses accions de superioritat. Tot i els gols de Lars Ten Broek i Marcel Teclas, el parcial de 2 a 5 va donar un avantatge de tres gols que el Barceloneta faria créixer fins al 10 a 14 definitiu.