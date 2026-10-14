Davallada del San Cristóbal contra la FE Grama en un partit per oblidar

Un molt mal primer temps del San Cristóbal ha sigut determinant per a la derrota contra la FE Grama a casa, en el partit corresponent a la cinquena jornada i que es va ajornar a causa de les restriccions de mobilitat per l'alerta vermella per possibles temporals. Els de Cristian García han encaixat quatre gols en vint-i-dos minuts i han acabat sucumbint per 0 a 5 davant d'un conjunt colomenc molt més inspirat en tots els sentits. El pròxim diumenge, els parroquials rebran el FC L'Escala en el municipal de Ca n'Anglada, a partir de les 12 hores.
Tot i que el conjunt local ha començat ben posicionat i ha sigut el primer a rematar en un cop de cap de Campano després d'un córner, de seguida, la FE Grama ha començat a rutllar en atac i ha iniciat el seu festival golejador. En el minut 10, i en un magnífic xut que ha entrat per l'escaire de la porteria defensada per Carles Segura, Salamanca ha estrenat el marcador per als visitants.
El gol ha descentrat bastant els de Cristian García que, en el minut 23 han tornat a rebre un càstig, en una rematada de cap de Buba que ha significat el 0 a 2. A la mitja hora de joc, i sense cap reacció per part dels terrassencs, ha arribat el 0 a 3, en una centrada per la banda dreta de Fran Orellana que, de nou, però ara desviant la pilota amb el peu, ha aconseguit convertir en gol el davanter visitant Buba.
Sense temps a pair-ho, el San Cristóbal ha rebut el quart gol, dos minuts després del tercer, en una jugada d'Ortega que, dins de l'àrea local, no ha donat una pilota per perduda i ha finalitzat el seu esforç superant a Carles Segura per baix. El 0 a 4 ha sigut el detonant d'una encomiable, però tardana reacció del conjunt parroquial, que fins el descans ha ofert la seva millor versió. Àlex Fernández, en un llançament de falta, ha enviat la pilota al travesser de la porteria dels colomencs. Més tard ho han provat Carlos Olmo, Marc Río i Jonathan Linares, amb intents que han sortit fora.
A la segona meitat, el San Cristóbal ha sortit disposat a arreglar una mica la situació, que era clarament desfavorable, si bé ha sigut la FE Grama qui ha pogut ampliar la seva renda en una rematada de cap d'Eric Compte que s'ha estavellat en el travesser de la porteria dels locals. Els parroquials han insistit i Jonathan Linares ha xutat fora i Jordi Ranera ha provat una rematada de xilena que el porter visitant Pau Blanco ha pogut aturar. A quatre minuts per a la conclusió del temps reglamentari, la FE Grama ha arrodonit el resultat amb una nova diana, ara per part del davanter Eric Compte.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura., Jonathan Linares, Max Llovera, Campano, Adrià Alsina (Toni Vargas, m. 58), Carlos Olmo, Àlex Fernández, Baba (Raúl Lordán, m. 58), Marc Río (Marc Gabaldón, m. 58), Jordi Ranera i Pime (Kemo, m. 58)