David Bieito es proclama campió d’Espanya cadet

El jugador terrassenc del FC Barcelona d’handbol David Bieito s’ha proclamat campió d’Espanya de seleccions autonòmiques. En la gran final de la categoria cadet masculina, celebrada dijous al pavelló municipal Parc Dalmau de Calella, el combinat català es va imposar per un contundent marcador de 39 gols a 21 a la selecció aragonesa. Bieito va anotar tres gols.
Després d’un primer quart d’hora equilibrat, el combinat que prepara Álvaro Polo va anar adquirint avantatge en el marcador fins al 16 a 9 que registrava l’electrònic al descans. La diferència entre ambdós conjunts va anar creixent a la segona meitat. Al minut 40, els catalans manaven ja de deu (25-15) i quan faltaven deu minuts per acabar, la diferència era de 13 gols (32-19). Al final, 18 gols d’avantatge per a un combinat català que va acabar aixecant el títol.
Ajustat 38 a 37 en semifinals
El jugador blaugrana i els seus companys van haver de suar de valent per classificar-se per a la gran final. En el seu enfrontament de semifinals, Catalunya va imposar-se per un ajustat 38 a 37 a la selecció de Galícia. Bieito va anotar dos gols en un matx que no es va decidir fins al tram final.
Contra Cantàbria a quarts
La selecció catalana es va imposar als quarts de final de la competició a Cantàbria per un relativament còmode marcador de 32 a 25 en un encontre en el qual el jugador terrassenc va col·laborar amb quatre gols en la classificació dels homes que prepara Álvaro Polo.
El passat mes de juny, Bieito, un producte del planter de l’Handbol Terrassa, ja es va proclamar campió d’Espanya de la categoria cadet defensant la samarreta del FC Barcelona. Fa quatre temporades que l’egarenc milita al Barça i s’ha proclamat dues vegades campió d’Espanya amb el club blaugrana, així com dos títols amb Catalunya.