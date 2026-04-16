David Otero dimiteix de la Mitja Marató

El desacord entre els membres de la junta directiva de l'
Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa i el seu president, David Otero, s'ha acabat resolent. Otero, que presidia l'entitat des de fa més d'un quart de segle, va comunicar dimecres a la tarda la seva dimissió en el marc d'una reunió extraordinària a la seu del carrer de Galileu, que va durar poc més d'un quart d'hora. Otero va entregar una carta de renúncia als seus excompanys, tancant d'aquesta manera diversos mesos de desavinences amb relació a com s'havia de gestionar l'entitat i la principal cursa que organitza.
A banda d'Otero hi eren presents els cinc membres de l'entitat que organitza, entre altres proves atlètiques, cada mes de gener la
Mitja Marató de Terrassa. Es tracta de Jaume Álvarez, Marina Cano, Màxim de Pablos, Alejandro Martín i Maria Pujol. Oficialment, el motiu de la renúncia són els problemes de salut del dirigent terrassenc.
La directiva de l'AE Mitja Marató de Terrassa s'està posant al dia de la situació econòmica i social de l'entitat. Segons els estatuts, el successor d'Otero hauria de ser el directiu de més edat. En aquest sentit, el principal candidat és
Jaume Álvarez, que va ser fa uns anys president del Club Natació Terrassa. Hi ha converses per tal que assumeixi el repte de ser la nova cara visible de l'entitat. La junta té previst oficialitzar-ho en els dies vinents en una compareixença en el decurs de la qual es presentarà el nou projecte remodelat per tal que la iniciativa segueixi endavant sense entrebancs.
Una imatge de la 26a Mitja Marató Internacional de Terrassa
Pol Ortega
Una dimissió diferida
Fa uns mesos, Otero ja va posar damunt la taula la possibilitat de plegar. Segons explica, havia de dimitir juntament amb el seu vicepresident Rafa Morillo. La decisió es va ajornar, ja que volia tenir tancats els comptes de la darrera edició de la prova, la vint-i-sisena, que es va celebrar el passat dia 1 de febrer. Finalment, després de madurar la decisió durant diverses setmanes, ha decidit fer el pas.
Morillo tampoc no continuarà com a membre de la junta directiva, per bé que s'ha acordat que faci tasques d'assessor de la nova junta directiva. També està fora de l'entitat el fill d'Otero, Isaac Otero, que es va encarregar de l'organització de la darrera edició de la prova.
Les desavinences entre Otero i els seus companys de junta eren insostenibles des de fa mesos. Tothom coincidia que calia trobar una solució per a poder continuar endavant, com sembla que ha passat.
La nova junta es mostra satisfeta i amb moltes ganes de continuar mantenint viva la pràctica de l'atletisme a la ciutat.
L’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa (AEMMT) és una entitat sense ànim de lucre que va néixer a la nostra ciutat el dia
2 de juny de l'any 2000.