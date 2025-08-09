Debut amb una clara derrota contra els Països Baixos

Era una empresa complicada i s'ha confirmat. La selecció espanyola masculina ha debutat a l'Eurohockey amb una clara derrota contra el combinat dels Països Baixos, actual campió de la competició. Els de Max Caldas han mostrat una bona actitud, però l'eficàcia ha sigut del conjunt neerlandès, que ha marcat en el segon quart i, al principi del tercer, ha sentenciat amb dos gols en un minut.
La selecció masculina ha començat amb energia, si bé no ha pogut concretar cap de les seves arribades. En el segon quart, els de Caldas han disposat d'alguna arribada, però ha sigut el neerlandès Tjep Hoedemakers, el que ha estrenat el marcador amb un tir creuat. A l'inici del tercer quart, el jugador terrassenc de l'Atlètic Pepe Cunill ha pogut marcar en un llançament de penal-córner que no ha pogut convertir i, en el minut 40, Jip Janssen ha aconseguit el 2 a 0 per als Països Baixos.
Sense temps a pair-ho, la selecció espanyola ha rebut el tercer gol dels seus adversaris, en aquest cas obra de Floris Middendorp, que ha culminat una bona acció personal. A l'últim quart, el combinat masculí ha buscat retallar distàncies, però en cap moment ha trobat el camí del gol. Diumenge, a les 19.45 hores, Espanya disputarà el segon encontre de la fase de grups del torneig continental davant d'Àustria.
A la conclusió del matx, el jugador egarenc Marc Miralles de la selecció masculina ha manifestat que "contra els Països Baixos els partits són sempre iguals, molt d'anar i venir, de moltes ocasions, de defensar i de joc físic i en els últims partits contra ells ens ha estat passant el mateix. Ells les que tenen les aprofiten i nosaltres tenim massa ocasions que s'acaben escapant, que gairebé entren, però la bola no acaba d'anar dins, així que el resultat, encara que no és el que voldríem, sí que acaba sent just. Des d'aquesta tarda estarem centrats en el partit de demà".