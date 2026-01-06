Quart lloc d’Espanya a la Trebinje Cup

La selecció espanyola es va quedar sense pujar al podi en el seu darrer torneig de preparació de cara al Campionat d’Europa que es disputarà a Belgrad entre aquest dissabte i el dia 25 de gener. El combinat de David Martín es va haver de conformar amb la quarta posició en la Trebinje Cup, el torneig preparatori que va disputar a Bòsnia.\r\n\r\nDesprés de perdre a la tanda de penals contra Itàlia i d’imposar-se a Sèrbia, el combinat masculí espanyol va tancar la seva participació en aquest torneig lluitant per la medalla de bronze davant la selecció de Grècia.\r\n\r\nEls de Martín no van acabar-se de trobar còmodes en cap moment i van acabar perdent per set gols de diferència (10-17) en el darrer assaig abans de l’estrena d’aquest diumenge contra la selecció d’Israel al Campionat d’Europa que se celebrarà a la capital sèrbia.\r\n\r\nEls terrassencs Bernat Sanahuja i Álvaro Granados van anotar dos i un gol respectivament en un duel en què els grecs es van situar 0-6 en el marcador ben aviat. Biel Gomila i Granados van retallar distàncies, però es va arribar al descans amb un 3 a 9 per als grecs, que van anar incrementant l’avantatge fins al 3 a 11, que acabaria esdevenint un 10 a 17.\r\n