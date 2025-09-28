Derrota del Terrassa FC de les que fan mal

El Terrassa FC ha perdut per 4 a 2 a Vidreres, en el camp del Girona "B", un equip nouvingut a la categoria i que ha remuntat el 0 a 1 inicial dels visitants. Tot i que els terrassistes s'han avançat a la primera meitat, no han sabut mantenir la seva renda i tampoc sobreposar-se a la reacció dels visitants.
La derrota és de les que fan mal per tal com havia començat l'equip posant-se per davant en el marcador i la manca de reacció després de la remuntada dels locals. La pròxima jornada serà diumenge vinent, a l'Estadi Olímpic, a les 12 hores i contra el Porreres.
El Girona "B" ha començat millor i ha protagonitzat un parell d'arribades a l'àrea visitant que han acabat sense premi. El Terrassa FC, en la seva primera aproximació, ha estat a punt d'estrenar el marcador, amb un bon xut de Ruymán que ha aturat el porter Sergi Puig. En la següent acció atacant dels de Víctor Bravo, un llançament de falta per part de Joel, Adrián Beamonte, amb una rematada de cap molt precisa, ha marcat per al seu equip.
Els egarencs, amb el 0 a 1, han jugat els seus millors minuts i Joel i Aythami ho han intentat sense encert. I, poc després, Arenzana, ha aprofitat una badada defensiva per empatar el resultat per als gironins. Fins al descans, hi ha hagut poc a destacar pel que fa a accions ofensives, amb cap dels dos equips apoderant-se del comandament del partit.
Només començar la segona meitat, i en una acció d'estratègia, el Girona "B" ha tornat a marcar, amb una rematada de cap de Shin. Papa Ba ho ha provat uns minuts més tard, però Marcos Pérez ha evitat el gol dels visitants. Ha contestat el Terrassa FC amb un xut d'Isma que ha parat el porter local. Sleegers ha aconseguit marcar, però l'àrbitre ha anul·lat el gol per fora de joc.
Abans de la mitja hora de la segona meitat, el Girona "B" ha assolit el 3 a 1, obra de Nil Calderó i, a quatre minuts per a la conclusió de l'encontre, Arango, de cap, ha establert el 4 a 1. En el temps afegit, Casti, amb un xut creuat, ha enllestit el resultat amb el 4 a 2 definitiu que deixa els de Víctor Bravo amb quatre punts després de quatre jornades disputades.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Schouten, Adrián Beamonte (Dirks, m. 73), Mario Domingo, Jaime Barrero, Ruymán (Josemi, m. 73), Sleegers (Casti, m. 81), Larrauri (Guti, m. 55), Joel i Aythami (Van den Heerik, m. 55).