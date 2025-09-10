Nou dècades de passió ratllada

Cap de setmana inoblidable per a la gran família del
Club Egara, que va donar el tret de sortida als actes de celebració del seu 90è aniversari. Sota el lema “ 90 anys junts... i tot un futur per endavant!”, socis, famílies, esportistes i amics de l’entitat es van aplegar el cap de setmana passat amb motiu de l’efemèride i van protagonitzar diferents actes de celebració, tant al club com fora.
Divendres va tenir lloc a les instal·lacions del club l’acte institucional, conduït per la periodista egarenca Marta Ejarque, que va comptar amb els parlaments del president del club
Josep Ejarque; el tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Terrassa Joan Salvador; el president de la Federació Catalana de Hockey, Xavi Adell; el vicepresident de la Federació Catalana de Tennis, Toni Borrull; l’exjugador i exentrenador Joan Comerma i el consultor i expert en estratègia i innovació Xavier Marcet.
Va ser un acte carregat de records i projeccions de futur, que va culminar amb un sopar-còctel al jardí de la piscina, en un ambient festiu i de retrobament entre diferents membres de l’entitat i representants del món de l’esport.
En el torn de paraules, Xavi Marcet va apropar als assistents la realitat de la Terrassa dels anys 30. "La fundació del Club Egara va ser un gran exercici d'optimisme.
El 1935 va ser un any especialment convuls i complicat en l'àmbit polític i social tant a Terrassa com a la resta de Catalunya", va destacar.
Per la seva banda, el president de l’Egara, Josep Ejarque, va retre homenatge als homes que l’any 1935 van ajuntar-se per fundar el club:
Francesc Lloveras, Josep Maurí, Jaume Cos, Pere Amat, Jacint Badiella Figueras, Josep Cugueró, Jacint Badiella i Gibert, Josep Portella i Antoni Riera.
“Sabem d’on venim i també on som: una entitat amb
més de 3.000 socis que, amb el hockey com a pal de paller, ha sabut diversificar-se amb seccions molt consolidades”.
Joan Comerma, per la seva banda, va sintetitzar en el seu parlament 90 anys d’esport i èxits. Va parlar també de la construcció de les actuals instal·lacions del Pla del Bon Aire, que van començar l’any 1959, “amb el metre quadrat a 4,275 pessetes”. Va anar desgranant la història del club, recordant com l’any 1975 es va crear el primer equip femení de l’entitat, que va reunir un grup de jugadores barcelonines que s’havien quedat sense equip, entre les quals hi havia Anna Hernández, l’esposa de l’expresident de la Generalitat, José Montilla.
Dissabte, socis i esportistes van protagonitzar un dels moments més emotius de les celebracions: la
pujada a la Mola. A dalt s’hi va celebrar una missa especial per recordar la trajectòria del club i homenatjar tots aquells que n’han format part durant els seus primers 90 anys d’història.
També es va celebrar un torneig social de hockey, tenis, pàdel i golf, que va reunir diferents esportistes de diferents edats i categories. A la tarda, la celebració es va traslladar als jardins del club, amb música en directe i “food trucks”.Va quedar clar que l’Egara continua més viu que mai com a club, amb els seus
36 olímpics, les dinasties dels Amat, Dinarès, Quintana i Jufresa i les moltes que encara han d’arribar.