Esports

Deu medalles per al Kimura Gym a Gavà

Medalles d'or per a Asia Hernández, Martina Pérez, Jordi Castiñeira i Júlia Pérez

  • Els karatekes terrassencs, amb la seva entrenadora, Mara García

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de març de 2026 a les 17:49
Actualitzat el 03 de març de 2026 a les 17:52

El Kimura Gym va participar en l'Open Mediterrani WAMAI celebrat a Gavà, on es va competir en les disciplines de semi-contact, light-contact, full-contact, kick-boxing, no-contact, formes musicals i formes tradicionals.

El Kimura Gym es va penjar fins a deu medalles. En formes musicals, Asia Hernández i Martina Pérez van acabar primeres en les seves respectives categories, igual que Júlia Pérez i Jordi Castiñeira en no-contact. En aquesta darrera disciplina, Júlia Herrador i Leire Vilar es van penjar sengles medalles de plata, mentre que Eithan Márquez i Asia Hernández van ser bronze.

En la categoria de semi-contact, Àlex Cuevas va finalitzar segon, mentre que Alejandro Hita va assolir el bronze en la categoria de light-contact.

Tots ells es preparen ja per al Campionat d'Espanya, que es disputarà el dia 6 de juny.

Notícies recomenades