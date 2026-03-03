Deu medalles per al Kimura Gym a Gavà

El Kimura Gym va participar en l'Open Mediterrani WAMAI celebrat a Gavà, on es va competir en les disciplines de semi-contact, light-contact, full-contact, kick-boxing, no-contact, formes musicals i formes tradicionals.
El Kimura Gym es va penjar fins a deu medalles. En formes musicals, Asia Hernández i Martina Pérez van acabar primeres en les seves respectives categories, igual que Júlia Pérez i Jordi Castiñeira en no-contact. En aquesta darrera disciplina, Júlia Herrador i Leire Vilar es van penjar sengles medalles de plata, mentre que Eithan Márquez i Asia Hernández van ser bronze.
En la categoria de semi-contact, Àlex Cuevas va finalitzar segon, mentre que Alejandro Hita va assolir el bronze en la categoria de light-contact.
Tots ells es preparen ja per al Campionat d'Espanya, que es disputarà el dia 6 de juny.