Un dur Cornellà visita un San Cristóbal necessitat de punts

La disputa el passat cap de setmana de la fase final de la Copa de les Regions de la UEFA a Terrassa va moure la gran majoria de partits de la jornada 24 de la lliga de la Tercera Federació. Per això, el San Cristóbal rebrà aquest dimecres al Cornellà en el municipal de Ca n’Anglada amb l’objectiu de trencar la dinàmica de cinc encontres consecutius sense guanyar. El partit l’arbitrarà el col·legiat tarragoní Josep Ollé Lladó, i està previst que comenci a les 20 hores.
Una de les grans novetats per a aquest compromís pot ser el retorn del centrecampista egarenc Àlex Fernández, que ja s’entrena amb la resta del grup després de superar una baixa de gairebé cinc mesos per lesió. Per contra, Joan Cervós, que va patir un trencament dels lligaments lateral extern i del creuat anterior del genoll esquerre l’anterior jornada en el camp del Badalona, i passarà pel quiròfan per estar entre sis i vuit mesos de baixa. A més, Guillem Hernández, amb molèsties a l’esquena tampoc podrà participar en aquest partit, com passa amb Raúl Pérez i Raúl Ferrer, que també estan lesionats.
El Cornellà, un dels equips que aspiren a l’ascens, és tercer a la classificació, amb 42 punts, a sis del líder, el Badalona. El partit de la primera volta va acabar amb derrota dels parroquials per un contundent 4 a 0, i els dos equips també es van veure les cares a la Copa Catalunya, en el municipal de Ca n’Anglada, amb un resultat favorables de 0 a 1 per als visitants.
Molt complicat
Sobre aquest compromís, el tècnic del San Cristóbal, Cristian García, va manifestar que “serà un partit molt complicat per a nosaltres” a causa de la categoria i qualitat dels adversaris i es va marcar el repte de “trencar la mala dinàmica” de les darreres jornades, amb una sèrie de tres derrotes i dos empats.
Cristian García va apuntar també que una victòria “ens permetria tenir trenta punts i ens aproparia al nostre objectiu” que no és cap altre que la permanència. El San Cristóbal, en aquests moments i a falta d’aquest partit, ocupa l’onzena posició de la classificació, amb 27 punts.