Els Bombers t'acompanyen a donar sang el 14 de març: "És una festa major"

Els Bombers i el Banc de Sang, amb la col·laboració de la Generalitat i els ajuntaments, tornen a sumar esforços per impulsar la dotzena campanya “Els bombers i les bomberes t’acompanyen a donar sang”. A Terrassa, la jornada solidària se celebrarà el dissabte 14 de març al saló de plens de l’Ajuntament, de les 10 a les 20 hores, amb activitats tot el dia al Raval de Montserrat. L’objectiu local d’enguany és superar les 200 donacions i, d’aquesta manera, contribuir a les més de 2.000 que s’esperen a tot Catalunya gràcies a la implicació d’uns 35 parcs de bombers.
Una crida vital abans de Setmana Santa
Cristian Palafox, cap del Banc de Sang i Teixits a Terrassa, ha alertat aquest dimarts, durant la presentació de la jornada, que en èpoques prèvies a les vacances, com ara Setmana Santa, les donacions acostumen a baixar un 20%. Actualment, les reserves són per a cinc o sis dies, però l’òptim serien vuit, perquè Catalunya necessita 1.100 donacions diàries. Com a novetat, la campanya captarà donants de moll d’os per a un registre internacional. La crida s’adreça a joves d’entre 18 i 40 anys (preferentment homes) per donar cèl·lules mare.
Molt més que un acte solidari
L’alcalde Jordi Ballart va destacar que la iniciativa, impulsada inicialment pel bomber terrassenc Xavier Casas, ja és un referent de “cultura popular i mobilització”, a més d’una oportunitat per descobrir l’edifici consistorial de 1903.
El sergent del cos i membre de Bombers amb Cor, Xavier Casas, va definir la jornada al Raval com “una autèntica festa major”, gràcies a les activitats que hi organitzaran una trentena d’entitats de cultura popular, com ara Castellers, Minyons o Diables. Els més petits podran conèixer de prop la feina dels equips d’emergències i pujar a camions, ambulàncies i, com a element destacat, a una llanxa de bombers. També hi haurà música amb Lúa Cheia, obsequis de TerrassaCentre i lots del Mercat de la Independència.
La regidora de Salut, Laura Rivas, va animar la ciutadania a demanar cita prèvia al portal donarsang.gencat.cat, tot i que s’atendrà tothom que s’hi apropi espontàniament.