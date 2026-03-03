Un bronze que apropa Sergi Cebrián al Mundial de Yankton

La ciutat nord-americana de Yankton (Dakota del Sud) acollirà al setembre el Campionat del Món de camp. L’arquer del Draco Sagittariis Sergi Cebrián té força possibilitats de formar part de l’equip espanyol que disputarà el Mundial en la modalitat d’arc recorbat.
Els tres Grans Premis de la modalitat de camp són els que donen accés a la gran competició d’aquest any. En el primer, disputat a la Sierra de Fuentes, a Càceres, el terrassenc va aconseguir puntuar doblement. Va classificar-se tercer en el classificatori, amb 321 punts, a només vuit del guanyador. I a més, es va penjar la medalla de bronze en la classificació general final.
Cebrián va caure en semifinals contra el tirador aragonès Francho Morillo, però es va imposar en l’eliminatòria pel tercer i quart lloc davant del basc Javier Patino.
D’altra banda, en aquest Gran Premi, l’arquera sub-21 Jana Cahué es va classificar setena en arc recorbat sènior femení. Va caure als quarts de final contra la madrilenya Inés de Velasco, que s’acabaria enduent la medalla d’or.
Entre el març i el maig, fins a vuit arquers del Draco Sagittariis participaran a la lliga estatal d’aire lliure a Jaén, Valladolid i Madrid. Començaran a Segona Divisió i aspiren a l’ascens a la màxima categoria.