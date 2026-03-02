El Club Egara, campió d'Espanya infantil femení

L'equip femení del Club Egara va ser el gran triomfador del Campionat d'Espanya infantil que es va disputar a les instal·lacions del Pla del Bon Aire. El conjunt que prepara Jan Borràs es va imposar a la gran final per un contundent marcador de 5 gols a 1 al seu etern rival, l'Atlètic, en el derbi egarenc. Valentina Casas va signar un "hat-trick" a la final. Els altres dos gols els va fer la seva companya Carlota Dinarès.
En menys de nou minuts, les amfitriones havien deixat el matx molt ben encarrilat i manaven per 3 a 0 amb dos gols de Casas i un de Dinarès, que va tornar a marcar al minut 19. Quan faltaven dos minuts per arribar al descans, Casas va establir un incontestable 5 a 0. Al minut 40, la jugadora de l'Atlètic Paula Fernández va fer el gol de l'honor.
El duel inaugural va oferir un altre Egara-Atlètic que les de Borràs van resoldre per 7 a 3. En semifinals, les del Pla del Bon Aire van empatar a tres gols amb el Polo, però van classificar-se per a la final en guanyar per 5 a 3 la tanda de "shoot-outs".
Les campiones d'Espanya són: Carla Aurell, Mar Amat, Carlota Dinarès, Queralt Villatoro, Blanca Balañá, Cristina Vázquez, Valentina Casas, Sofia Garcia, Berta Cortès, Lara Sala, Maria Calsina, Berta Villatoro, Emma Brugueras, Berta Capella i Anna Rusiñol.
La medalla de bronze va correspondre al Júnior, que va batre per 2 a 1 al Club de Campo madrileny.
Pel que fa als guardons individuals, Lara Sala va ser la millor jugadora del torneig i Carla Aurell la millor portera. La màxima golejadora va ser Anna Busca, del Júnior i el premi al "fair-play" se'l va endur el Hocquet Burdeos.
L'Atlètic, subcampió masculí
En categoria masculina, l'Atlètic va ser subcampió després de perdre la final per 4 gols a 3 davant del Polo de Barcelona. La medalla de bronze se la va adjudicar el Club Egara, que va batre per 3 a 0 al Sanse Complutense en el partit pel tercer i quart lloc.
Els dos conjunts terrassencs es van veure les cares a la segona semifinal, que va acabar amb victòria de l'Atlètic per 2 a 0. A la primera semifinal, el Polo va golejar per 7 a 0 al Sanse Complutense.
Biel Salguero, de l'Atlètic, va ser elegit com a millor porter del torneig. El millor jugador va ser Pep Verdaguer, del Polo, i el màxim golejador Luis María Ybarra, també del Polo. El premi al "fair-play" va ser per al CHM Las Rozas.