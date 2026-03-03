Mitja selecció juga als Països Baixos i Bèlgica

Dos dels grans talents del hockey terrassenc, els internacionals Pepe Cunill (Atlètic) i Pere Amat (Club Egara) han decidit marxar del club en el qual es van formar i provar fortuna a les lligues belga i neerlandesa respectivament, concretament al Dragons i al Bloemendaal. Precisament aquest és el destí que han escollit la meitat dels internacionals de la selecció espanyola masculina que prepara Max Caldas.
Fins a dotze dels 24 jugadors de la selecció espanyola que han disputat les dues primeres finestres de l’actual edició de la Pro League a València i a la ciutat australiana de Hobart, estan jugant aquesta temporada a equips de Bèlgica i els Països Baixos. Tant Pepe Cunill com Pere Amat, dos fixos a les llistes de Caldas, engreixaran aquesta llista la temporada vinent, que passaria de 12 a 14 jugadors. La meitat d’aquests jugadors, set, són terrassencs.
Aquesta fuga de talent és relativament nova. Sempre hi ha hagut jugadors que han provat sort a lligues esportivament i econòmicament molt més competitives que l’espanyola. Però mai no s’havia vist en un número tan elevat.
Per exemple, fa menys de dos anys, només tres dels internacionals espanyols que van acabar quarts als Jocs Olímpics de París 2024 jugaven fora d’Espanya: els terrassencs Marc Miralles (que ha tornat al Polo)i l’ex de l’Egara Gerard Clapés, instal·lat a l’Oranje Rood, així com el nacionalitzat Joaquín Menini, del Rotterdam.
Fa sis anys, tots jugaven aquí
Tres anys abans, als Jocs de Tòquio, tots els integrants de la selecció jugaven a la lliga espanyola. En l’anterior cita olímpica, Río 2016, hi havia quatre “estrangers”: els egarencs Sergi Enrique i Pau Quemada, que jugaven a Bèlgica, igual que el barceloní Miki Delás. L’aragonès Andrés Mir jugava al Bloemendaal.
Si anem més enrere, a Pequín 2008 hi trobem només tres casos: els egarencs Santi Freixa i Albert Sala i el madrileny Rodrigo Garza jugaven als Països Baixos.
Set internacionals (quatre d'ells egarencs) juguen enguany als Països Baixos: Marc Vizcaino i Edu de Ignacio-Simó (Den Bosch), Marc Recasens i Joaquín Menini (Rotterdam), Pol Cabré-Verdiell i Borja Lacalle (Oranje Rood) i Luis Calzado (Kampong). A la lliga belga, a banda de l’egarenc Xavi Gispert (Herakles), hi trobem quatre jugadors més: Álex Alonso i Jose Basterra (Leopold), Marc Reyné (Braxgata) i Nacho Cobos (Royal Uccle).