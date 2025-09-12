Divisió d'Honor femenina de hockey: tot a punt per a la lluita d’un grup selecte d’equips

Amb la previsió que la lluita pel títol pot estar entre cinc equips, Club de Campo (actual campió), RC Polo (campió de 2024), Atlètic (finalista de les dues últimes edicions), Club Egara (campió de la Copa de la Reina) i Júnior (campió de 2023), la lliga de la Divisió d’Honor femenina s’estrena aquest cap de setmana. No es poden descartar possibles equips revelació, com és el cas del Sanse Complutense, que va guanyar la lliga l’any 2022. La lliga regular s’aturarà el 23 de novembre, amb el final de la primera volta i tornarà el 15 de març de 2026, amb l’inici de la segona volta. Està previst que finalitzi el 24 de maig. Els quatre primers classificats es jugaran el títol a una “final-four” amb seu encara per determinar.
El conjunt de les Pedritxes ha fet una aposta ambiciosa i ha intentat reparar les baixes d’Estel Petchamé, que ha anat al RC Polo i Ana Calvo i Lola Brea, les dues a l’Egara. L’equip que prepara l’entrenadora Stefi Piris s’ha reforçat amb l’arribada de jugadores com la portera argentina Paulina Carrizo, la seva compatriota Ana Paula Riera, la xilena Francisca Irazoqui i la jove atacant alemanya Nele Rösch.
D’altra banda, l’equip del Pla del Pla del Bon Aire, que va completar una gran temporada proclamant-se campió de la Copa de la Reina per primera vegada a la seva història i va ser semifinalista a la lliga, manté a la banqueta al tècnic Joan Vidal. El conjunt egarenc s’ha reforçat amb Calvo i Brea del CD Terrassa mentre que torna Júlia Divorra del Royal Uccle belga. Clàudia Adell i Queralt Colet no continuen després d’una llarga trajectòria.
Canvi a la banqueta
A Can Salas, el conjunt femení ha experimentat un canvi a la banqueta, on Sílvia Bonastre substitueix a Jordi Carrera. Les novetats pel que respecta a la plantilla són la neerlandesa Ilse Kapelle, que arriba des de l’Amsterdam, la irlandesa Aiofe Taaffe, que jugava a l’Old Alex HC de Dublín, Maria Sola, del Vallès, i la juvenil Clàudia Escudero. No continuen Esther Clotet i Maria Dorda, que ho deixen, i l’argentina Vicky Sauze.
Un dels grans favorits per endur-se la lliga tornarà a ser el Club de Campo de Madrid, actual campió després de derrotar l’Atlètic a la final de la passada edició. La plantilla que dirigirà una campanya més l’exseleccionador Pablo Usoz és pràcticament la mateixa. Ha canviat molt més la configuració del RC Polo de Barcelona, que ha pescat al CD Terrassa a la internacional Estel Petchamé, però ha perdut a la també egarenca Marta Segú, que jugarà l’HGC neerlandès. L’argentina Josefina Rubenacker és una altra de les incorporacions destacades del conjunt barceloní.
Entre els millors
El Júnior FC que prepara el tècnic Guillermo Carnicer vol continuar entre els millors com les últimes temporades. L’equip de Sant Cugat del Vallès s’ha reforçat amb les internacionals irlandeses Caitlin Sherin i Mia Jennings, que arriben procedents del Loreto Hockey Club mentre que no continuen Bet Ribas i les argentines Majo Granatto i Vicky Granatto.
El Sanse Complutense recupera a Lucía Jiménez, que torna al conjunt madrileny després de jugar tres temporades al Mannheimer HC alemany. Claudia Rodríguez, que també jugava a la competició alemanya i la uruguaiana Teresa Beva Viana, que estava als Dragons de Bèlgica, són dues novetats més. A la Real Sociedad, un dels grans amb nou títols que, en els últims temps, no ha obtingut els objectius esperats, han aterrat dues uruguaianes, Agustina Díaz i Miranda Martínez, la xilena Domenica Ananias i ha tornat a l’equip l’argentina Gianella Palet. Al Taburiente han arribat la japonesa Shihori Oikawa, l’argentina Micaela Andrada i la italiana Chiara Romani.