Divisió d'Honor masculina de hockey: una lliga que va incrementant els seus aspirants

La lliga de la Divisió d’Honor masculina enceta el seu camí amb l’inici de la fase regular. La primera volta finalitzarà el 23 de novembre i la segona es reprendrà el 15 de març de 2026 i acabarà el 17 de maig. Després, serà el torn de la “final-four” que decidirà el nou campió de la temporada 2025-2026. Els tres representants locals, Atlètic, Club Egara i CD Terrassa, intentaran millorar els registres de la passada campanya. RC Polo, campió de lliga i Club de Campo, com cada any, estaran entre els grans favorits per adjudicar-se el títol.
Els de Can Salas, que van perdre la final l’edició passada contra el RC Polo, a l’Estadi Municipal Martí Colomer, intentaran tornar a estar en la lluita per endur-se una lliga que no guanya des de 2022. Roger Pallarols continua com a tècnic i afronta aquesta competició amb una novetat destacada, la de l’argentí Ignacio Nepote i el retorn de jugadors de la casa que estaven a lligues estrangeres, com és el cas de Roger Figa i Xavi Castelló. La baixa més significativa és la de Pol Cabré, que marxa a la lliga neerlandesa, i la de Nil Recasens, que jugarà a Bèlgica. El porter Joan Ramon Avilés va decidir plegar.
El conjunt del Pla del Bon Aire, que dirigirà un any més el tècnic d’origen britànic Andrew Wilson, té com a objectiu recuperar un lloc entre els quatre millors i aspirar al títol de lliga a la “final-four”, opció que se li va escapar l’any passat, després de ser sisè a la fase regular. Com a contrapartida, l’Egara va ser subcampió de la Copa del Rei.
Tornen dos jugadors que estaven a l’estranger com Pol Gispert i Pol Torres, però han marxat Bruno Ávila, que jugarà al RC Polo, i Jan Clapés, que ho farà a Bèlgica. Jordi Farrés i Xavi Aguilar han penjat l’stick i no continuaran a l’equip.
Cinquena posició
Altrament, els de les Pedritxes, que van completar una excel·lent temporada amb una cinquena posició a la conclusió de la fase regular, provaran de mantenir-se entre els escollits. El tècnic Jordi Fitó té baixes importants i Edu de Ignacio-Simó jugarà al HC‘s-Hertogenbosch dels Països Baixos, Oriol Sacristán, ho farà Bèlgica i Pol Calonge a Itàlia. A més, Sergi Sanmartín ha decidit plegar. L’alta més rellevant és el retorn del defensa Víctor Guerra, que torna de Bèlgica.
Pel que fa a la resta d’aspirants al títol, el RC Polo de Barcelona, que prepara el tècnic egarenc Ramon Sala, defensarà el títol de lliga amb baixes importants, com la del porter internacional Luis Calzado, que jugarà als Països Baixos i també han marxat els alemanys que hi havia a la plantilla de la temporada anterior.
En el capítol d’altes, a més de la incorporació d’Ávila, destaca el retorn de Marc Miralles, que torna del Bloemendaal, Nico Álvarez, internacional del RS Tenis, el porter Marcos Giralt, que estava al Taburiente, el japonès Kentaro Fakuda, que arriba del Barça, Santi Zaldúa, del Pedralbes, Guille Umbert, del juvenil i Max Casas que torna dels Països Baixos on estava estudiant.
El Club de Campo d’Eduardo Aguilar, semifinalista de la passada “final-four” i campió tres vegades en les cinc últimes edicions de la lliga, s’ha reforçat amb els belgues Nicolas Poncelet i Jeremy Wilber. El Júnior, quart classificat a la lliga regular la passada temporada, ha incorporat a Marco Moretto, Hugo Verrier, Arnau Masclans i Nye Roberts. L’entrenador terrassenc Oriol Torras perd respecte a la plantilla anterior a Pablo Espino, Pau Masip i Diego Lucaccioni.
Les novetats
De la resta dels equips de la competició cal destacar les novetats del Sanse Complutense de Cristian Esteban, l’internacional francès Brieuc Delmazure i Manuel Mondo i Nicolás Gonzalo, del Royal Beerschot de Bèlgica o les del RS Tenis, amb Borja Movellán de tècnic. Nacho Rodríguez, Robert Pawlak, Isaac Houbrooke i Ángel Sáenz de Santamaría seran els nous a l’equip.