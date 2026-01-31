Divuit guanyadors i vuit rècords en les 25 edicions

El parc dels Catalans acollirà demà la sortida i l’arribada de la 26a edició de la Mitja Marató Internacional de Terrassa, una prova que ha tingut 18 campions en les 25 edicions que s’han corregut aquest segle. La de l’any 2021 no es va poder celebrar per culpa de la covid.
Només dos atletes, ambdós catalans, han guanyat tres vegades la cursa. Es tracta del badaloní Francisco Javier Cortés Huete (establert aleshores a Terrassa) i el rubinenc Carles Castillejo. Cortés Huete va guanyar consecutivament les edicions de 2002, 2003 i 2004, mentre que Castillejo es va imposar en les de 2016, 2017 i 2018.
Altres tres corredors acumulen dues victòries. José Carlos Hernández va guanyar els anys 2008 i 2010, Abderrahim El Jaafari els anys 2014 i 2015 i Mourad El Bannouri més recentment, els anys 2019 i 2020.
En el decurs de les 25 edicions de la Mitja Marató de Terrassa que s’han disputat fins ara s’ha batutvuit vegades el rècord de la prova, les tres últimes en les tres darreres edicions. El primer guanyador de la Mitja, l’any 2000, va ser un atleta terrassenc, un dels millors que ha donat la ciutat, Bartolomé Serrano. Va marcar un temps d’1 hora, 9 minuts i 38 segons. En la segona edició, la victòria va correspondre a un altre terrassenc, José Vicente Muñoz. Va millorar en 23 segons la marca de Serrano, 1.09’15”.
El terrassenc d’adopció Francisco Javier Cortés Huete, que a principis de segle figurava en el “top ten” mundial de maratonians, va retallar gairebé cinc minuts la plusmarca l’any 2002, deixant-la en 1.04’32”. Guanyaria també lesdues següents edicions, la del 2003 amb tres minuts més de temps i la del 2004 calcant el mateix temps de dos anys abans.
Primer atleta estranger
La primera victòria d’un atleta estranger va arribar en la sisena edició de la prova, l’any 2005. L’atleta kenià James Mibei va signar un temps d’1.04’59”.
Després de cinc anys sense que la plusmarca de Cortés Huete se superés, l’atleta olímpic José Carlos Hernández la va batre l’any 2008 amb 1.04’21”. El primer a baixar dels 64 minuts va ser Nacho Cáceres,
que va deixar el registre en 1.03’55. El barceloní s’havia penjatla medalla de plata a l’Universíada d’estiu deu anys abans en els 10.000 metres.
Passarien cinc anys fins que un altre català, el rubinenc Carles Castillejo, va millorar la marca de Cáceres en 25 segons, deixant-la en 1.03’30”. Era l’any 2016. En les dues edicions posteriors, Castillejo va tornar a ser el millor, però sense superar el seu propi temps.
Aquests 63 minuts i mig no es van superar fins a l’edició del 2023, quan el kenià Dominc Kipkirui va rebaixar el temps de Castillejo en 16 segons, deixant-lo en 1.03’14”. L’any 2024, el seu compatriota Mike Boit va situar el rècord en 1.02’28.
Semblava que aquesta marca duraria alguns anys, però en l’edició de l’any passat, l’etíop Mikiyas Barega va retallar-li 10 segons, deixant l’actual rècord de la Mitja Marató Internacional de Terrassa en 1 hora, 2 minuts i 18 segons. Sembla complicat pensar que diumenge, en la 26a edició de la prova, algun atleta pugui establir una nova plusmarca, especialment tenint en compte que enguany no hi correran atletes africans.
La meitat (9 de 18) dels guanyadors de la Mitja són estrangers. En aquesta selecta llista hi trobem quatre atletes marroquins. El primer va ser Driss Lakouaja. Després vindrien Samir Ait Buchamane, Abderrahim El Jaafari i Mourad El Bannouri. Tres dels campions són kenians. James Mibei fou el primer l’any 2005. El 2023 es va imposar Dominic Kipkirui i el 2024 Mike Boit. El vigent campió, Mikiyas Barega, és l’únic etíop que ha guanyat la Mitja. L’únic no africà entre els estrangers és l’australià Mike Power, campió del 2006.