La Masia Freixa com a imatge

Creuar la línia de meta tindrà premi. Tots els corredors que completin la Mitja Marató rebran una medalla “finisher” molt especial, amb la silueta de la Masia Freixa com a protagonista. La voluntat de l’organització és que la medalla “faci ciutat”.\r\n\r\nLa peça ha estat elaborada per Estudi-13 seguint un procés acurat i artesanal. Primerament, es crea un model inicial, conegut com a “medalla mare”, a partir del qual es confecciona un motlle de silicona. El metall s’introdueix en una centrifugadora, on el motlle s’escalfa i pren forma. Després, es poleixen les medalles manualment i es banyen en llautó. Finalment, es tornen a polir perquè llueixin brillants i s’encinten.\r\n\r\nLes persones que participin a través d’entitats socials rebran una medalla patrocinada per Bidons Egara.\r\n\r\nUna gran explosió de color\r\n\r\nUn altre dels grans atractius de la jornada serà la samarreta oficial de la prova, amb una proposta que no passa desapercebuda. Dissenyada per Xavier Rius amb una estètica molt acolorida, és una peça de la marca Tuga que reben tots els inscrits. L’èxit de la samarreta ha fet que se’n fabriquin més unitats per posar-les a la venda el dia de la cursa. \r\n