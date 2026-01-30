Després de no jugar la darrera jornada en el camp del Vic a causa de previsió de pluges fortes, el San Cristóbal torna diumenge a la lliga rebent el Peralada en el municipal de Ca n’Anglada, en un encontre que començarà a les 12.30 hores i que arbitrarà el col·legiat barceloní Jordi Delgado Mora.\r\n\r\nEl tècnic del conjunt parroquial, Cristian García, podrà disposar de tota la plantilla, llevat d’Àlex Fernández, que continua recuperant-se de la seva lesió. Sobre el rival va manifestar que “és un equip molt competitiu i és dur de guanyar” i va afegir “estem molt a prop seu a la classificació i els podríem passar en cas de victòria i afrontarem el partit amb la il·lusió de continuar sumant a casa”.\r\n