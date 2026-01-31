Afectacions en la circulació de vehicles per la Mitja Marató de Terrassa

Amb motiu de la celebració de la Mitja Marató i la cursa Santi Centelles, demà es produiran diverses afectacions en la mobilitat, tant de vehicles com d’autobusos, a gran part de la ciutat. Per tal de minimitzar les molèsties i facilitar els desplaçaments, l’Ajuntament recomana als ciutadans planificar els trajectes i, si és possible, fer-los abans de les 10 o a partir de les 12 hores.
Els principals vials de la ciutat quedaran tallats al trànsit: avinguda de l’Abat Marcet en sentit oest, rambla de Francesc Macià en sentit est, rambla d’Ègara, a excepció del carril de circulació sentit nord, entre el passeig del Vint-i-dos de Juliol i l’avinguda de l’Abat Marcet, ronda de Ponent entre la plaça de les Magnòlies i el carrer del Doctor Fleming, Colom, avinguda del Vallès, Béjar, Jacquard, passeig del Vint-i-dos de Juliol i carretera de Castellar, entre la rotonda dels carrers de Font i Sagué i de la Castellassa.
Es podrà accedir al barri de Sant Pere per l’avinguda del Vallès, del carrer del Doctor Aymerich i Gilabertó i les avingudes de Barcelona de Jaume I. A Sant Pere Nord s’hi podrà arribar des de la B-40 (carretera de Matadepera i avinguda de Béjar). A Can Roca i la Zona Esportiva s’hi podrà accedir des de la zona sud per la ronda de Ponent, cantó Can Boada. I des de la zona nord, des de la B-40. Per anar al nord de la ciutat, es recomana accedir-hi des de l’autopista B-40 (carretera de Matadepera i avinguda de Béjar).
Per sortir dels barris del nord de la ciutat es recomana passar pels carrers de Cavall Bernat i de Castellassa en direcció a la carretera de Castellar en el cas de Sant Llorenç
i seguir l’itinerari del carrer del Doctor Calsina i la carretera de Matadepera en sentit nord, fins a l’avinguda de Béjar en el cas de Sant Pere Nord.
Pel que fa al bus, totes les línies veuran modificat el seu recorregut. Les més afectades seran la L5 i la L7. Les línies L8 i L9 es restringiran als barris del sud i de l’est, mentre que la LH connectarà directament l’Hospital amb la plaça del Doré. Pel que fa als taxis, la parada de la Rambla es reubicarà al carrer de la Columel·la.