El CN Terrassa estrena la segona volta a les Canàries

Gairebé dos mesos després d’acabar la primera volta, aquest dissabte arrenca la segona, que decidirà el nom dels quatre equips que lluitaran pel títol de campió de la lliga de Divisió d’Honor masculina. El Club Natació Terrassa s’ha desplaçat a les Canàries per enfrontar-se dissabte a les 14 hores al Tenerife Echeyde. El conjunt que prepara Albert Español ocupa l’antepenúltima posició de la taula classificatòria amb 10 punts.
El Natació va tancar la primera volta de la competició domèstica amb un balanç de set victòries i quatre derrotes.
El conjunt terrassenc, comandat per Sergi Mora, ocupa actualment la quarta posició amb els mateixos 21 punts que el cinquè classificat, el CN Mataró, que dimecres vinent visitarà la piscina del CN Rubí. El Barceloneta rep aquest dissabte al Catalunya, el Sabadell al Sant Andreu i el Barcelona juga a Ceuta.
Els tres primers classificats s’han escapat a dos partits de distància dels terrassencs, que per bé que acabant quarts es classificarien per al “play-off”, no descarten escalar posicions en la classificació en aquesta segona meitat del campionat. Lidera la classificació amb 30 punts el CN Barcelona, els mateixos que té el segon classificat, el CN Sabadell. El vigent campió, el CN Atlètic Barceloneta, ocupa la tercera posició amb 27 punts, sis més dels que té actualment el Natació.
El Club Natació Terrassa parteix com a favorit en aquest primer desplaçament de l’any. No en va, en el duel de la primera volta que es va disputar a la piscina de l’Àrea Olímpica, els de Mora es van imposar per 20 gols a 14 als canaris.
Dissabte vinent, el CN Terrassa s’estrenarà a casa rebent la visita del CE Mediterrani.