La terrassenca Cristina López, campiona de `low kick` al Kazakhstan

Les arts marcials terrassenques continuen mostrant el seu elevat nivell. Aquesta vegada ha estat la karateca de Terrassa Cristina López qui ha aconseguit el triomf a la competició Lowkicks Championship, celebrat a la capital del Kazakhstan, Astana, el passat 16 de desembre. Allà, López va guanyar el cinturó de campiona de la categoria de 60-70 quilograms de "low kick", a més d'una dotació econòmica.
Amb aquest nou títol, López amplia el seu palmarès fins els cinc triomfs internacionals, a més del tercer "dan" de cinturó negre, una fita que ha aconseguit amb tan sols 24 anys. De fet, la terrassenca s'ha posicionat en sisena posició en el rànquing de participants del Low Kick Championship, essent la dona millor posicionada i l'única dins el top 10 de karatekes mundials. També és la millor dins el seu rang de pesatge.
"Durant el campionat em vaig sentir forta i segura en tot moment", ha assegurat l'atleta, una confiança que ha aconseguit "fruit del treball previ" i la preparació. A més, Cristina López ha afirmat que "aquesta vict`roia a Astana reforça la seva projecció internacional" dins aquesta disciplina i "contribueix a situar novament a Terrassa en el mapa del karate d'alt nivell".
El "low kick" és una disciplina del karate en la qual el combat és estàtic, és a dir, els contrincants donaran cops entre ells per torns, i aquest acaba quan un dels dos es retira o s'esgota el temps, cosa que suposa un empat. Els participants només poden donar patades a la part externa de la cuixa del rival amb la part de la tibia o l'empenya de la seva cama. Això significa que aquest esport requereix d'una gran fortalesa a les cames, tant per poder aguantar el dolor rebut pels cops dels adversaris com pel mal generat a l'hora d'efectuar les patades.
El Dojo Seishin, primer al rànquing
Cristina López és sensei al Dojo Seishin de Terrassa, el qual va aconseguir la primera posició a la onzena edició de la Copa Spanish Kyokushinkai, celebrada el 12 i 13 de desembre a Sant Feliu de Llobregat. El dojo terrassenc va sobrepassar els altres 63 dojos que hi participaven i que venien d'altres parts d'Espanya (Castelló, Madrid, València...) i també d'altres parts del món, com el Japó, Noruega o Alemanya, entre d'altres.
Del Dojo Seishin hi van anar 42 representants, dels quals 18 van participar en categories competitives de nivell expert de les modalitat de kata i kumite.