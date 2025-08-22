Dos bronzes per continuar sumant

Les seleccions absolutes de hockey van viure a Mönchengladbach una cita continental per a la història. Els dos combinats espanyols, a l’Eurohockey d’Alemanya, van coincidir en el resultat final de la competició, i es van penjar la medalla de bronze, una fita que només havia passat en dues ocasions anteriorment: als tornejos de Barcelona 2003, amb una plata per a cada equip, i el d’Anvers 2019, amb una plata per a l’equip masculí i un bronze per al femení.
L’equip masculí que prepara Max Caldas, amb vuit jugadors egarencs a les seves files, va vèncer a França per 2 a 0 a la final de consolació i va sumar la seva setena medalla a aquest torneig europeu. En total, en tota la història de l’Eurohockey, ha assolit dues medalles d’or, tres de plata i dues de bronze. Els integrants locals de la selecció han sigut: Pepe Cunill, Pol Cabré- Verdiell i Jordi Bonastre, de l’Atlètic; Marc Miralles, del HC Bloemendaal; Marc Recasens, del HC Rotterdam; Marc Vizcaino, del HC Den Bosch; Gerard Clapés, de l’Oranje Rood HC; i Xavi Gispert, del Canberra Hill. Miralles va rebre el premi al millor jugador de l’encontre per al tercer i quart lloc.
Pel que fa a la selecció femenina, liderada pel tècnic Carlos García Cuenca, va imposar-se a la tanda de “shoot-outs”, després d’empatar a zero amb Bèlgica. Les representants del hockey egarenc a aquest combinat van ser Clara Pérez, la portera de l’Atlètic, Estel Petchamé, jugadora del CD Terrassa que la pròxima campanya jugarà amb el RC Polo, Marta Segú, davantera del conjunt barceloní, i Clara Badia, que milita al Mannheimer HC alemany.
Pérez, nominada com a millor portera de la competició, va ser clau en el desempat. El balanç de la selecció femenina en els tornejos europeus és de dues medalles de plata i dues de bronze.
Tres grans competicions
En la història de les tres grans competicions de seleccions, Jocs Olímpics, Mundial i Europeu, el hockey espanyol, amb aquestes dues medalles a Alemanya, ha arribat a la xifra de vint podis. També n’ha obtingut en altres competicions ja desaparegudes, com és el cas del Champions Trophy. La categoria masculina té en el seu palmarès catorze medalles mentre que la femenina se n’ha penjat sis, la més rellevant, la d’or dels Jocs de Barcelona 1992.
En els Jocs Olímpics, les seleccions espanyoles han sumat cinc medalles mentre que, en el Mundial, s’han penjat quatre medalles, dues de plata i dues de bronze. I, en els Europeus, la xifra és d’onze medalles.
Aquest èxit, molt probablement, promourà que les dues seleccions pugin alguna posició en el rànquing de la FIH. La masculina, ara, és quarta mentre que la femenina és sisena.