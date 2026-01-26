Dos subcampionats egarencs a Còrdova

L’atletisme terrassenc va tenir una presència destacada a l’edició número 108 del Campionat d’Espanya de camp a través que es va disputar diumenge passat a la localitat cordovesa d’Almodóvar del Río, una jornada protagonitzada pel fang que va estar present durant tot el recorregut i que va convertir aquesta màxima competició estatal de cros en una gran aventura èpica.
L’atleta terrassenc de 17 anys Adrià Boyano es va classificar en una meritòria segona posició en la cursa masculina de la categoria sub-20, sobre una distància de 5.220 metres. Va signar un temps de 17 minuts i 15 segons, a només 3 segons de distància del campió d’Espanya, el madrileny Alejandro Ibáñez. Va completar el podi en aquesta categoria el seu company de la selecció catalana Albert Alsina, que va travessar la meta amb un temps de 17’20”.
Els podis assolits per Boyano i Alsina van permetre que Catalunya es proclamés campiona en la classificació per equips amb un total de 15 punts, per 21 de la selecció madrilenya, que es va classificar en segona posició amb 21 punts i de la gallega, que va ser tercera amb 22.
La setmana anterior, el jove atleta terrassenc havia signat una magnífica actuació al Mundial de cros celebrat a la localitat nord-americana de Tallahassee, a Florida. Va ser el tercer millor espanyol de la categoria sub-20 masculina, col·laborant de manera decisiva a la setena posició aconseguida per l’equip espanyol en aquesta categoria.
Plata de Carla Domínguez
D’altra banda, l’atleta terrassenca Carla Domínguez va brillar també en aquest Campionat d’Espanya de cros. Es va proclamar subcampiona d’Espanya en la cursa de relleu mixt, disputada sobre una distància de 6.981 metres, com a integrant de la selecció catalana, que va signar un temps de 24’36”.
Domínguez formava equip amb Joan Bru, Àlex Salas i Elia Saura. L’equip aragonès es va proclamar campió de la prova amb un temps de 24’16”, amb 20 segons menys que els catalans.
Mireia Guarner col·labora en l’or català absolut
En la categoria absoluta femenina, l’atleta afincada a Viladecavalls Mireia Guarner va col·laborar en la consecució de la medalla d’or per federacions autonòmiques. Catalunya es va imposar amb 24 punts, liderada per Júlia Solé, Anna Torras, Marina Guerrero, Clara Las Heras i Mireia Guarner. Castella la Manxa va ser plata amb 36 i Madrid bronze amb 39. La de Viladecavalls va ser dissetena amb un registre de 36’58”.