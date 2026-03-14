Joan Vidal deixarà la banqueta del Club Egara femení

Un nou entrenador del Club Egara ha decidit marxar a l'RC Polo de Barcelona. Igual que va fer fa un parell d'anys Ramon Sala, ara ha estat Joan Vidal, el tècnic del primer equip femení de l'entitat terrassenca qui entrenarà la temporada vinent les noies del club de la Diagonal.
Vidal va arribar al conjunt del Pla del Bonaire l'estiu de l'any 2022 i ha entrenat l'equip femení terrassenc durant quatre temporades. El seu principal èxit va arribar la passada campanya, quan va dur l'equip a aconseguir el seu primer títol a nivell estatal, la Copa de la Reina guanyada per "shoot-outs" davant del Club de Campo, disputada a casa.
A més, Joan Vidal ha col·locat el Club Egara a dues edicions de la "final-four" de la lliga, les temporades 2022-2023 i 2024-2025. A més, les dues darreres temporades s'ha proclamat campió de Catalunya tant d'herba com de hockey sala, un torneig que va aixecar també la temporada 2022-2023.
Aquesta temporada, el Club Egara aspira encara a tres títols. D'aquí a poc més de dues setmanes viatjarà a Amstelveen per disputar l'Euro Hockey League, el mes vinent disputarà la Copa de la Reina a Sant Cugat i els dies 30 i 31 de maig aspira a disputar la "final-four" pel títol de lliga.
