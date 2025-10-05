Dur compromís del San Cristóbal al camp de la Montañesa

Després de la victòria de la passada jornada, la primera de la lliga, el San Cristóbal visita diumenge la Montañesa, que té un punt més que els de Cristian García a la classificació i que sempre és un adversari complicat com a local. L’encontre començarà a les 12 hores i l’arbitrarà el col·legiat Víctor Moreno Martínez, de la delegació del Baix Llobregat.\r\n\r\nPer a aquest compromís, el tècnic dels parroquials recupera al lateral dret Salva Torreño, que va complir el partit de sanció després de ser expulsat al camp del Peralada, però perd a Àlex Fernández que es va retirar lesionat el diumenge passat en el partit contra el Cerdanyola. Paul, Adrià Alsina i Héctor Parrado, que encara no han pogut debutar aquesta temporada en partit oficial, continuen recuperant-se de les seves lesions i tampoc estaran disponibles per a aquesta cita.\r\n\r\nLa segona victòria\r\n\r\nL’entrenador del San Cristóbal assegura que l’objectiu és obtenir la segona victòria a la lliga per “col·locar-nos en una bona posició de la classificació”, si bé avisa que el rival de diumenge “és molt dur i està fent les coses molt bé i, per tant, serà difícil de batre”. El conjunt barceloní ha disputat fins ara dos partits com a local i tots dos han finalitzat amb empat en el marcador.\r\n