Edició de luxe d’un TEEH que fa 25 anys

La Casa de l’Esport ha acollit aquest dimecres l'acte oficial de presentació de la 25a edició del Torneig Europeu d'Escoles de Hockey (TEEH). Ha estat el darrer acte de Lídia Martí i el primer de Gabriel Pirla com a president.
D’aquí a tres setmanes, entre el divendres 3 i el diumenge 5 de juliol, les instal·lacions de les Pedritxes acolliran la 25a edició del Torneig Europeu d’Escoles de Hockey (TEEH) que organitza el Club Deportiu Terrassa Hockey. Aplegarà uns 900 participants pertanyents a més de 90 equips de 23 clubs. Aquest esdeveniment, que arriba enguany al seu primer quart de segle de vida, s’ha convertit ja en tota una referència internacional en el marc de la formació esportiva en l’àmbit del hockey.
Els jugadors del primer equip Nona Vancells i Pau Petchamé han recordat el seu pas pel TEEH. “El que més recordo són els amics que vaig fer fora del camp”, ha assenyalat Vancells. Petchamé, per la seva banda, ha animat els participants a “gaudir d’una experiència màgica i inoblidable”.
Durant les tres jornades, nens i joves de les categories entre prebenjamins fins a cadets (de 8 a 16 anys) compartiran hockey i lleure amb equips de primer nivell tant de Catalunya com de la resta de l’Estat, així com amb equips arribats de diversos països europeus, com França, Itàlia, Suïssa, Bèlgica i Anglaterra. Hi participaran també tots els equips locals. Segons les edats, es disputaran partits d’entre 20 i 40 minuts en formats de 3x3 (categoria sub-8), 6x6 (sub-10), 7x7 (sub-12), 9x9 (sub-14) i 11x11 (sub-16).
Un any més, la proposta del TEEH va més enllà dels simples partits de hockey. Els organitzadors aposten per crear un entorn de convivència entre els participants. Els equips que ho desitgin tindran la possibilitat d’allotjar-se dins les instal·lacions de les Pedritxes, on s’habilitarà, com en els anys anteriors, una zona d’acampada per a més de 200 nens i joves. Es prepararan, a més, diferents activitats paral·leles pensades tant per als joves com per a les seves famílies.
Entre les activitats d’aquesta 25a edició destaca, d’altra banda, la Burger Party de dissabte al vespre, amb música i DJ. Hi ha tres tipus d’inscripcions, per 75, 85 i 189 euros.
Sessions de tecnificació
Paral·lelament al programa d’enguany del TEEH, se celebraran diverses sessions de tecnificació de hockey, adreçades a tots aquells jugadors i jugadores que desitgin millorar aspectes clau del joc, com per exemple la tàctica, la tècnica i la presa de decisions. Es poden escollir els dies que es desitgin, entre el 29 de juny i el 10 de juliol. Exerciran com a entrenadors diversos jugadors internacionals.