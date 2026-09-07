Alba Vázquez, nova incorporació del CN Terrassa

La nedadora andalusa Alba Vázquez competirà la temporada vinent a les files del Club Natació Terrassa. La nedadora nascuda a Huelva fa 24 anys s’entrenava fins ara al CAR de Madrid a les ordres del preparador britànic Rob Greenwood. Es tracta d’una de les grans especialistes europees de l’estil combinat.\r\n\r\nDesprés d’una temporada en la qual ha nedat a gran nivell en l’àmbit internacional, Vázquez es posarà a les ordres de l’entrenador del CN Terrassa, el barceloní Raúl Navalón.\r\n\r\nAlba Vázquez es va proclamar subcampiona d’Europa absoluta en la prova dels 400 metres estils en el passat Campionat d’Europa en piscina curta celebrat a la localitat polonesa de Lublin l’any 2025. Així mateix, en el passat Europeu absolut en piscina llarga celebrat a París va aconseguir ser finalista en les distàncies dels 200 i els 400 estils.\r\n\r\nLa nova nedadora del CN Terrassa va estudiar fisioteràpia a la Universidad Católica San Antonio de Múrcia. L’any 2019, va ser guardonada amb el Premio Nacional del Deporte Princesa Leonor, uns guardons atorgats pel CSD i entregats per la Casa Reial.\r\n