Terrassa reforça la seguretat i la visibilitat de la plaça de Catalunya

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat aquesta setmana una actuació integral de millora de l’espai públic a la plaça de Catalunya, al barri de Plaça Catalunya-Escola Industrial, amb l’objectiu de reforçar la convivència, incrementar la percepció de seguretat i millorar les condicions d’ús d’aquest espai.
Els treballs inclouen diverses actuacions de condicionament, entre les quals destaca la intervenció a l’entorn de la font ornamental. En aquest punt es farà una poda d’aclarida i un rebaix de la vegetació arbustiva per obrir visualment l’espai i facilitar-ne la visibilitat. També s’hi instal·laran tancaments metàl·lics de seguretat al perímetre per protegir l’àmbit i ordenar-ne l’ús.
La vegetació també es reduirà a la zona de jocs infantils, on se’n rebaixarà l’alçada per facilitar la supervisió de l’espai per part de les famílies i incrementar-ne la percepció de seguretat.
La regidora d’Obres Públiques i Manteniment Urbà, Montserrat Alba, ha assegurat que l’actuació respon al «compromís municipal de millorar i adequar els espais públics de la ciutat», així com a les demandes dels veïns. Segons Alba, les mesures permetran «guanyar visibilitat, afavorir un ús més adequat de la plaça i reforçar la percepció de seguretat» de les persones que hi passen o en fan ús habitualment.
Paral·lelament, l’Ajuntament ha contractat la redacció del projecte d’urbanització i d’obra local ordinària per millorar el drenatge de la plaça. La futura actuació haurà d’optimitzar la recollida i evacuació de les aigües pluvials i millorar el funcionament i la conservació de l’espai davant d’episodis de pluja intensa.