Un primer dia d'escola "atípic": "Tot i la vaga, volia venir per veure els amics"

Als nervis de tornar a l'escola i la rutina, i la il·lusió de retrobar els amics després d'un llarg estiu, se'ls ha sumat aquest any la incertesa d'un primer dia amb vaga dels professionals de l'educació. USTEC i CGT van convocar una nova mobilització per exigir acords als quals no es van arribar durant el curs passat, coincidint amb l’inici del curs i que ha generat dubtes entre algunes famílies sobre com es desenvoluparia la jornada.
A l’escola El Vapor, tot i la convocatòria, s'hi ha vist bastant moviment, i famílies i alumnes han afrontat aquest primer dia amb emocions diverses. "Tot i la vaga, la meva filla volia venir perquè volia veure els seus amics i jugar una estona", explicava l'Eva, sobre la seva filla que enguany comença segon de primària. Ha estat una setmana llarga d'espera i incerteses, comentava, i "fins ahir que no ens van passar la circular, no sabíem què passaria". I, tot i confessar que "entenc i comparteixo les demandes dels docents", també admetia que "no deixa de sorprendre que la vaga hagi estat el primer dia d'escola".
També van haver dubtes a ca l'Eloi i la Pilar: "La nostra filla no sabia si avui hauria de marxar, si l'hauríem de venir a buscar, si li farien classe, si hi hauria tots els professors, o si es veuria sola...". I en el seu cas, expressen, les emocions eren per partida doble, perquè "hem canviat d'escola, precisament, hi havia els nervis de la primera vegada que veníem i no sabíem què ens podíem trobar".
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