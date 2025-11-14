Egara-Terrassa, derbi femení de màxima exigència

La penúltima jornada de la lliga de Divisió d'Honor femenina oferirà diumenge a les 12.45 hores al Pla del Bon Aire el darrer derbi de l'any. Un Club Egara que està protagonitzant una temporada magnífica rebrà el penúltim classificat, un CD Terrassa que no ha guanyat encara cap partit i està tenint més dificultats de les esperades per assegurar-se la permanència.
A ningú se li escapa que les locals parteixen com a favorites, però faran bé de no refiar-se d'un Terrassa que continua tenint un innegociable esperit competitiu. En tot cas, els punts en joc són vitals per a ambdós conjunts, per bé que per motius ben diferents. Després d'encadenar una espectacular ratxa de set victòries en les set primers jornades, l'equip que entrena Joan Vidal s'ha deixat cinc dels darrers sis punts en joc en les dues darreres jornades a Madrid. Per bé que les terrassenques han tingut opcions clares de guanyar tots dos compromisos, van empatar amb el Sanse Complutense i van perdre als minuts finals contra un Club de Campo que continua sent el gran aspirant a revalidar el títol de lliga.
Amb set victòries, un empat i una derrota, el Club Egara ocupa la segona posició amb 22 punts, a dos de distància d'un Club de Campo que rep aquest diumenge el Tenis de Santander. Les del Pla del Bon Aire són les màximes golejadores de la competició amb 30 dianes i també les menys golejades , juntament amb el Club de Campo, ja que han encaixat només vuit gols i han deixat en quatre oportunitats la seva porteria a zero.
Per la seva banda, el quadre de les Pedritxes és penúltim amb només dos punts, gràcies als empats obtinguts contra el Sardinero a la primera jornada i davant del Tenis a la cinquena. Els altres set partits els ha perdut, per bé que han encaixat només tres golejades. Les d'Stefi Piris han anotat només sis gols i n'han rebut 23, el que suposa els segons pitjors registres de la lliga.
L'entrenador del Club Egara, Joan Vidal, té a totes les seves jugadores disponibles per al derbi. "El CD Terrassa és sempre un rival difícil, intens i lluitador. El derbi ens exigeix, com sempre, oferir una molt bona versió individual i també col·lectiva", assenyala Vidal.
Atlètic-Taburiente
Pel que fa a l'Atlètic, jugarà a casa per darrera vegada aquest any. Ho farà davant del Taburiente. No tornarà al Josep Marquès fins d'aquí a quatre mesos, el 21 de març, en l'inici de la segona volta. "Aquesta lliga està sent tant competitiva que segur que serà un partit molt dur, contra un equip que en aquests moments està classificat per disputar la Copa de la Reina", explica Sílvia Bonastre, que no podrà comptar diumenge amb la central Núria Carles.
L'Atlètic es troba en una còmoda quarta posició amb els mateixos 19 punts que el tercer, el Sanse Complutense. Té el cinquè, el Júnior, a cinc. Les canàries, que acumulen tres victòries, són vuitenes. Tenen dos punts d'avantatge amb relació al novè, la Real Sociedad.