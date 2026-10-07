Egarencs premiats a la gala de la RFEN

En el decurs de la gala de la RFEN (Real Federación Española de Natación), es van entregar els guardons corresponents a la temporada 2025-2026, i alguns van recaure a representants de l’esport egarenc. És el cas del nedador Hugo González de Oliveira, membre d’aquest esport del CN Terrassa, com també el tècnic del mateix club, Raúl Navalón, que va recollir el premi en representació del col·lectiu d’entrenadors.
Altrament, també van rebre un reconeixement la waterpolista egarenca Paula Leitón, premiada en l’apartat de valors esportius, mentre que el tècnic Rafael Aguilar, exentrenador del CN Terrassa, exseleccionador espanyol masculí i actual director esportiu de la RFEN de waterpolo, va rebre la Placa d’Honor d’aquest organisme. També es va guardonar a la waterpolista Pili Peña, exjugadora del CN Terrassa la passada campanya, amb la Insígnia d’Or i Brillants.
González de Oliveira i Iris Tió van rebre la menció de millors esportistes de la RFEN de l’any el nedador del CN Terrassa ha completat una magnífica temporada. Va ser medalla d’or en els 200 estils i bronze en els 4x50 estils, amb Navalón com a entrenador, en el Campionat d’Europa P25 de Lublin (Polònia) el 2025, i medalla de plata en els 200 estils en el Campionat d’Europa absolut disputat el passat estiu a París, també amb la direcció de Navalón.
Cada resultat
Leitón, que milita a les files del CN Atlètic Barceloneta va ser l’encarregada d’obrir l’acte que va tenir lloc a l’auditori del complex Madnum de Madrid i va destacar la importància de l’esport que es disputa a l’aigua i va apuntar que “darrere de cada resultat hi ha moltes coses més”, com derrotes doloroses o lesions inoportunes, i també va remarcar la rellevància de les companyes d’equip, que “acaben convertint-se en la teva família”.
Hugo González de Oliveira, per la seva part, va elogiar “l’equip que he tingut a darrere, que m’ha donat suport després d’una temporada que no va sortir com esperàvem”. El nedador del CN Terrassa va ressaltar la figura de Navalón, amb qui ja fa dos anys que treballa.
Finalment, Fernando Carpena, president de la RFEN, va tancar l’acte i va assenyalar que “hem tancat una temporada de grans resultats en gairebé totes les modalitats” i que espera que continuïn arribant en el futur.