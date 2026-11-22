Un San Cristóbal molt seriós ha aconseguit la victòria que necessitava després de diverses jornades sense guanyar. Els de David Vilajoana s'han imposat per 3 a 1 al Tona en el municipal de Ca n'Anglada i han sumat un triomf molt merescut que no els fa abandonar la cua de la classificació, però que els aporta una mica d'aire després de setmanes convulses. La pròxima jornada, els parroquials tornaran a jugar a casa, en aquest cas contra l'Atlètic Lleida. Serà diumenge, a partir de les 12 hores.
El San Cristóbal ha començat tenint més la pilota i ha tingut una bona opció en el minut 5, en un tir de Jordi Ranera que ha tret un defensa i que Ricki ha acabat rematant fora. El Tona intentava sorprendre al contraatac i ha gaudit d'un llançament de falta de Barnils, que ha sortit per sobre del travesser. En el minut 19, l'àrbitre ha xiulat un penal per mans d'un defensor visitant i Pime s'ha encarregat de transformar-lo.
Amb l'1 a 0, els osonencs han buscat l'empat, si bé Jordi Ranera ha estat a punt del segon, però el seu xut ha sortit fora per molt poc. El Tona ha tingut una oportunitat en les botes de Dídac Serra, però la defensa dels egarencs ha evitat el gol. I, en el minut 36, Baba ha servit la pilota a Miguel que, amb un excel·lent xut en paràbola ha sorprès el porter Aroca i ha establert el 2 a 0 per als de Vilajoana.
Pime ha pogut fer el tercer, però el porter visitant ha aturat el seu xut i, en el temps afegit, l'equip visitant ha estat a prop de fer el 2 a 1 en una doble oportunitat d'Oriol Marty i en una tercera rematada. Carles Segura, amb tres intervencions de luxe, ha evitat el gol dels visitants. Amb aquesta acció, s'ha arribat al temps de descans.
A la segona meitat, l'entrenador del Tona ha fet tres canvis per trobar algun revulsiu i, en el minut 3, ha arribat el 2 a 1, en una pilota llarga de Palomeque que Max Llovera no ha pogut refusar. Carlos Martínez ho ha aprofitat per superar a Carles Segura i retallar diferències El gol ha animat als osonencs i Avilés ha tornat a posar a prova al porter dels terrassencs, que ha desviat la pilota a córner.
Miguel en dues ocasions, i Baba, amb un xut creuat, també han pogut marcar per als de Vilajoana. El partit estava força equilibrat, però l'ha resolt Marc Río, que havia entrat a la represa. El davanter del San Cristóbal s'ha apoderat de la pilota, ha entrat a l'àrea i ha assistit en safata a Jonathan Linares que ha marcat el 3 a 1 a plaer. Toni Cao ha pogut fer el 3 a 2, però Carles Segura ha rebutjat el seu tir i Carlos Martínez no ha sabut aprofitar el refús i ha xutat fora.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Jonathan Linares, Max Llovera, Ricki, Muñi, Guillem (Carlos Olmo, m. 73), Miguel (Àlex Fernández, m. 78), Baba, Mario Cantí (Marc Río, m. 73), Jordi Ranera (Paul, m. 78) i Pime.