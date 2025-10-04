El CD Terrassa busca la sorpresa davant del Club de Campo

Després de no haver pogut guanyar cap dels seus tres primers compromisos de lliga, el CD Terrassa intentarà estrenar aquest dissabte el seu caseller de victòries. No ho tindran gens senzill els jugadors que prepara Jordi Fitó, ja que el seu rival en aquesta quarta jornada és el Club de Campo madrileny. El partit es disputarà aquest dissabte a les 15.30 hores a les Pedritxes.
“M’espero un altre partit de tu a tu davant d’un gran equip, com és el Club de Campo. Hauríem de defensar molt bé per arribar amb opcions al final del partit”, assenyala Jordi Fitó, que afegeix: “Les nostres opcions en el partit passen per interpretar bé el joc del Club de Campo. Ja tindrem les nostres opcions”.
El tècnic terrassenc manté encara les baixes de Víctor Guerra, Joan Miró i Aleix Vericat. El d’aquesta tarda serà el tercer partit consecutiu que el CD Terrassa juga a les Pedritxes davant de rivals de la part alta. Després de perdre per 3 a 4 contra el Júnior en un matx molt equilibrat, els de Fitó van empatar diumenge passat contra l’Atlètic en un partit que perdien per 0 a 2 al descans.
Un rival reforçat
Per la seva banda, l’Atlètic Terrassa tancarà la jornada visitant diumenge a les 13 hores al Júnior de Sant Cugat. La temporada passada, els de Can Salas es van imposar en els dos partits de lliga per idèntic marcador: 4-3. “És un partit molt difícil contra un dels favorits. El Júnior conserva un molt bon equip de la temporada passada i s’ha reforçat amb tres estrangers de nivell”, explica el tècnic de l’Atlètic, Roger Pallarols, que no podrà comptar amb Roger Figa, que arrossega molèsties musculars. Han quedat fora de la llista Xavi Castelló, Pol Fites, Santi Martín i Marc Albericio. Els dos últims jugaran dissabte amb el Vallès contra l’Iluro.
Després de golejar el Jolaseta a la primera jornada, l’Atlètic acumula dos empats a dos camps molt complicats, com Polo i CD Terrassa. Aquest tercer desplaçament consecutiu és una mena de test per als de Pallarols. “El partit serà molt important per a nosaltres per millorar la imatge i intentar ser competitius durant els 60 minuts. Necessitem millorar per continuar creixent”, explica el tècnic.
Taburiente-Egara
D’altra banda, el Club Egara visitarà diumenge a les 10 hores el camp de hockey 7 Palmas per enfrontar-se al penúltim classificat, el Taburiente canari. Amb un balanç de dues victòries i una derrota, l’equip que entrena Andrew Wilson ocupa la quarta posició amb sis punts, els mateixos que té el Júnior.
És el segon desplaçament de la temporada per als del Pla del Bon Aire, que a la primera jornada van patir de valent per imposar-se per 1 a 2 al Pau Negre davant del FC Barcelona. No haurien de tenir problemes davant d’un Taburiente que ha caigut golejat contra Polo i Complutense i que ha empatat amb el Sardinero.