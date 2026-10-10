L’Atlètic visita el Sanse Complutense i l’Egara i el Terrassa viatgen a Santander

La quarta jornada de la lliga de Divisió d’Honor masculina se celebrarà entre dissabte i dilluns. Els tres conjunts terrassencs jugaran fora de casa. El Club Egara viatjarà aquest dissabte a Santander per enfrontar-se a les 15 hores al líder de la lliga, el Tenis de Santander. També a Santander, el CD Terrassa tindrà com a rival diumenge a les 11 el cuer, Sardinero, mentre que l’Atlètic jugarà també demà a les 12.45 a San Sebastián de los Reyes davant del Sanse Complutense.
El Club Egara d’Oriol Torras buscarà la segona victòria de l’exercici al camp d’un Tenis que no només lidera la taula amb els mateixos 9 punts que els de les Pedritxes, sinó que també és el màxim golejador amb 19 dianes i l’equip menys golejat amb 4.
Els del Pla del Bonaire, per la seva banda, acumula un sol punt en les dues darreres jornades i necessita refer-se, per bé que els càntabres no li ho posaran gens fàcil.
L’Atlètic Terrassa, per la seva banda, no ho tindrà gens senzill davant d’un dels equips més potents de la competició, un Sanse Complutense amb el qual està empatat a tres punts. Els madrilenys van estrenar-se perdent per 5 a 4 en el derbi contra el Club de Campo, van golejar per 0 a 4 al Pau Negre al FC Barcelona i van perdre diumenge passat per 2 a 3 a casa davant del Júnior.
L’equip que entrena Albert Lis recuperarà per a aquest duel al seu defensa central Pol Valldeperas, per bé que acumula encara quatre baixes: Jordi Bonastre, Joan Dalmases, Nil Recasens i Santi Martín. Els de Can Salas van perdre per 3 a 1 amb el Júnior a la primera jornada i van derrotar el Polo per 4 a 3 a la segona. El partit de diumenge passat davant del Barça, ajornat per l’amenaça de tempesta, ja té data. Es jugarà el dimecres 28 d’octubre a les 21 hores al camp Josep Marquès.
Ignasi Torras, a pel quart triomf
Per la seva banda, el CD Terrassa que entrena Ignasi Torras buscarà a Santander la seva quarta victòria consecutiva a la lliga després de les tres aconseguides contra Taburiente, Egara i Carpesa.
No haurien de tenir problemes els egarencs per tornar amb els tres punts. “Anem a Santander amb moltes ganes de competir. L’equip està entrenant molt bé i volem tornar amb els tres punts i encadenar quatre victòries consecutives”, explica Ignasi Torras. El Sardinero ha perdut els tres partits que ha disputat i ha encaixat un total de 18 gols.