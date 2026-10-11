Galícia i el seu pop conquereixen Terrassa: "Se sent com a casa"

El pop gallec ha tornat a ser protagonista a Terrassa. La plaça de Ricard Camí ha acollit aquest cap de setmana la 19a edició de la Festa del Pop, organitzada per la Irmandade Galega O Noso Lar, que enguany commemora també els 44 anys de trajectòria de l'entitat. La cita, que va començar divendres i s'allarga fins dilluns, dia 12, combina gastronomia i tradició amb les trobades entre socis, representants de la cultura popular i amants del bon menjar. Segons els organitzadors, prop de 5.000 persones hi passen cada any per compartir la festa i, com diuen els organitzadors, "sentir-se com a casa".
I, tot i que bona part dels assistents no tinguin vincles amb Galícia, la trobada és una oportunitat per conèixer-ne la cultura i compartir taula amb la comunitat gallega terrassenca. "La gràcia d'una iniciativa així és trobar-nos tots plegats, compartir costums, celebrar Galícia..., i el pop, evidentment!", resumia Antonio Rodríguez, president de l'entitat, que destaca l'acollida d'una celebració que atrau públic molt més enllà de Terrassa. La festa s'ha convertit en una oportunitat per compartir els plats i les tradicions d'aquesta comunitat autònoma amb la ciutadania, més enllà de la comunitat gallega establerta a la ciutat.
La iniciativa va néixer fa dinou anys amb la voluntat de dedicar una jornada a la gastronomia. La música de les gaites també hi té presència, però el menjar i la convivència són els induscutibles centres del cap de setmana. Àpats que, evidentment, han superat les expectatives. El gran protagonista de la celebració, el pop, es cuina amb cura i tendresa fins a assolir el punt perfecte de cocció, acompanyat, com sempre, del pebre vermell que en catalitza el sabor. A partir d'aquí, multitud de propostes igualment saboroses com el braó de porc -o "lacón", de tota la vida-, els pebrots del Padrón o, sens falta, el pastís de Santiago pels més amants del dolç.
Una entitat nascuda amb la immigració gallega
La Irmandade Galega O Noso Lar es va fundar l'octubre del 1982, en un context marcat per l'arribada de nombroses famílies gallegues a Terrassa per treballar, especialment, en el sector tèxtil. "Als anys 60 va venir molta gent de Galícia aquí a Terrassa, però no estava organitzada", explica Antonio Rodríguez, que es va instal·lar a la ciutat el 1977. La trobada amb altres persones procedents del mateix territori va afavorir que s'acabés constituint l'entitat.
Des d'aleshores, O Noso Lar ha mantingut una activitat continuada per preservar i compartir la cultura gallega. El programa d'aquest cap de setmana ha inclòs reunions amb entitats de cultura popular de la ciutat, actuacions musicals de gaites i àpats, molts àpats. Aquest diumenge, de fet, la celebració s'ha obert també a representants de setze centres gallecs més d'arreu de Catalunya, a banda del dinar oficial amb les autoritats municipals i culturals terrassenques. I, un servidor us pot assegurar que ningú dels presents s'ha quedat amb gana. Ni molt menys, insatisfet.
Més enllà dels plats de pop, la celebració vol mantenir viu el sentiment de comunitat entre les persones que comparteixen els orígens gallecs i, alhora, donar a conèixer aquesta cultura a la resta de la ciutat. "Quan arriben alguns gallecs a aquesta Festa del Pop de Terrassa, sempre ens diuen que se senten com a casa", assegura el president.
La programació es completa amb un racó de lectura dedicat a obres històriques de Galícia, una exposició de pintura, una paradeta amb mostra gastronòmica i una exposició de bijuteria artesanal. Dilluns, la festa continuarà amb un campionat de "tute", una de las variants més populars i competitives de joc de cartes del nord-oest de l'Estat.