El curiós i emocionant missatge d'una mare a un estudiant de l'Eseiaat: "Seràs el millor enginyer del món, estic súper orgullosa de tu"

De vegades, un petit gest diu molt més del que sembla. Aquesta setmana, un "post-it" trobat en un dels bancs dels passadissos de l'Eseiaat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a Terrassa, ha deixat al descobert una d'aquelles mostres d'amor quotidià que no necessiten grans discursos. Una nota escrita per una mare al seu fill, acompanyant-lo simbòlicament en una jornada d'estudi, amb un missatge tan senzill com emotiu.
"Espero que tinguis un dia increïble, amor meu. Al màxim amb l'estudi, seràs el millor enginyer del món, estic super orgullosa de tu. T'estimo d'aquí a la lluna i tornada, el meu nen. Espero que t'agradin", diu el text.
La fotografia ha estat compartida per la mateixa escola a les xarxes socials, després que algú trobés el paper en un dels bancs del TR1, un dels edificis del campus. "Probablement estava enganxat a l'entrepà que la mare li ha fet amb molt de carinyo al seu fill", planteja l'Eseiaat en la publicació.
La institució ha volgut donar visibilitat a aquest petit missatge perquè, més enllà de la curiositat de trobar-lo abandonat en un passadís, transmet una idea universal: darrere de moltes hores d'estudi, exàmens i projectes acadèmics, també hi ha persones que acompanyen, animen i confien en els estudiants. I és que, enmig de l'activitat habitual d'una facultat d'enginyeria, aquest petit tros de paper ha recordat que l'empenta per arribar a ser un gran professional també pot començar amb un entrepà preparat a casa i unes paraules d'ànim.
Potser el destinatari no s'ha adonat que la seva nota ha acabat a les xarxes socials. Però el missatge que algú va escriure per fer-li començar el dia amb un somriure ja ha trobat una altra manera d'arribar més lluny.