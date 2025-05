El Club Egara cau eliminat per 2 a 3 amb el Club de Campo

No hi haurà doblet. Tampoc final terrassenca. En el primer partit de semifinals de la lliga de Divisió d'Honor femenina, el Club Egara ha caigut per 2 gols a 3 al Martí Colomer davant del Club de Campo, guanyador de la lliga regular. Les madrilenyes disputaran diumenge a les 11 hores la gran final davant del guanyador de l'Atlètic-Júnior.

Ha donat la cara el conjunt de Joan Vidal, però les de Pablo Usoz les han superat en un darrer període en què les del Pla del Bon Aire han arribat ja excessivament cansades i no han pogut generar perill. Les madrilenyes han llançat set penals-córner i n'han transformat dos, mentre que l'Egara ha anotat un dels tres que ha llançat.

El primer quart ha estat un monòleg del Club de Campo davant d'un Egara que no treia la bola de la seva meitat de camp. En els cinc primers minuts, les madrilenyes han posat a prova amb dos llançaments de penal una Mariona Girabent que ha estat magnífica sota pals. Al minut 11, Julieta Jankunas ha provocat el primer penal local, però el "video umpire" l'ha anul·lat. Una remata alta de revés de la migcampista Berta Muñoz ha estat l'única ocasió clara de les terrassenques en el primer quart.

Al segon període, l'Egara s'ha tret la son de les orelles i ha anat guanyant terreny. Ha predominat el migcampisme i no s'han generat ocasions clares en cap de les dues porteries. La més clara ha estat una centrada des de la dreta de Sara Barrios que cap jugadora del Club de Campo ha encertat a rematar.

S'obre el marcador

Les hostilitats han començat al tercer període. Després que l'Egara fallés dos penals, Flor Amundson ha aprofitat una bona passada dins l'àrea de Bea Pérez per situar el 0 a 1 a l'electrònic. Ha sabut reaccionar amb rapidesa el Club Egara i tres minuts més tard, Natàlia Vilanova ha igualat després d'una bona acció individual de Marta Grau. Vivia l'Egara els seus millors minuts i al minut 39, Marta Grau ha disposat d'un stroke que ha llançat excessivament alt. Girabent continuava aturant les arribades de les madrilenyes i s'ha arribat al quart decisiu amb el partit empatat a un gol.

La cosa s'ha posat molt de cara per al Club Egara quan, al minut 46, Anna Borràs ha transformat en gol el tercer i últim penal-córner de les terrassenques. Ha demanat revisió el Club de Campo, però el gol ha acabat pujant al marcador. Els minuts restants han estat un monòleg del Club de Campo, que ha aprofitat que l'Egara s'ha tirat enrere per tornar a assetjar la porteria defensada per Mariona Girabent.

Quedaven només vuit minuts per acabar quan Candela Mejías ha aprofitat una jugada de fortuna en el quart penal madrileny per empatar a dos. Laura Barrios ha llançat el penal i Mejías ha aprofitat un rebot afortunat per signar taules. Ha continuat aguantant l'Egara, però el Club de Campo era cada vegada més insistent. En un altre penal, el cinquè, Candela Mejías ha tornat a desviar la bola per establir el definitiu 2 a 3. Han llançat encara dos penals-córner més les de Pablo Usoz, mentre que l'Egara no podia travessar la línia de mitjos.

El matx ha posat el punt final a una magnífica temporada del Club Egara, en la qual s'ha proclamat campió de la Copa de la Reina.