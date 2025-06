No ha pogut ser. L'Atlètic s'ha quedat sense el seu primer títol de lliga després de caure per 2 a 1 davant del Club de Campo. Les de Jordi Carrera, que han rebut dos gols en tres minuts en el tercer quart, han escurçat diferències en el darrer, però no han pogut evitar la derrota definitiva i que la lliga fos per a les madrilenyes.

En els dos primers quarts, el domini de la bola ha correspost al conjunt madrileny que, només començar l'encontre, ha disposat de dos penals-córner consecutius que Maria López no ha pogut transformar, primer per la intervenció de la portera Clara Pérez i després, perquè ha rematat fora. L'Atlètic ha replicat amb un intent de Clara Barba, que ha acabat en córner.

El Club de Campo ha continuat dominant la situació i ha gaudit d'opcions per part de Florencia Amundson, que ha rematat fora, i de Candela Mejías, que ha vist com la portera del conjunt de Can Salas evitava el gol amb una bona aturada. En el segon quart, l'Atlètic ha tingut el seu primer penal-córner, que la portera de l'equip madrileny María Tello ha pogut refusar.

El conjunt de Jordi Carrera s'ha sabut defensar dels atacs de les seves rivals que, en aquest període, han arribat amb menys perill, llevat una acció d'Alejandra Torres-Quevedo, que ha creuat fora i un penal combinat que Mejías no ha pogut concretar amb èxit. Amb empat a zero, s'ha arribat al descans.

Només iniciar-se el tercer quart, i en el minut 4, ha arribat l'1 a 0 per al Club de Campo, en un penal-córner que María Tello ha transformat. Les de Can Salas han reaccionat durant uns instants, si bé, en el minut 7 d'aquest temps i, en un nou llançament de penal-córner, les madrilenyes han assolit el 2 a 0, en aquesta ocasió per mitjà de Cayetana del Real.

La mateixa Del Real ha estat a prop del tercer del seu equip, poc després, però el seu tir creuat, ha sortit fora. Les de Jordi Carrera ho han provat, però amb moltes dificultats per crear accions de mèrit en atac per poder retallar distàncies i afrontar el darrer quart amb més garanties per intentar revertir una situació complicada.

En l'últim període, l'Atlètic ha començat dominant davant d'un Club de Campo més defensiu i amb vocació d'intentar sorprendre a la contra. En el minut 9, i en una internada per la banda dreta de l'atac de les de Can Salas, Maria Torrent ha caçat la bola dins de l'àrea i ha engaltat un potent tir que ha suposat el 2 a 1.

L'Atlètic ho ha intentat trobar l'empat fins a la conclusió de l'encontre i ha jugat els últims minuts sense portera. Però no ha pogut ser i el resultat s'ha mantingut favorable a l'equip madrileny que s'ha proclamat campió de lliga.