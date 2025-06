Roger Pallarols, entrenador de l'Atlètic, ha indicat a la conclusió de la final de la lliga que el seu equip ha perdut davant del RC Polo que "penso que, excepte en els deu primers minuts del primer quart, a la resta hem imposat el nostre joc, hem anat a pressionar-los, hem jugat en equip i hem sigut verticals, i hem tingut moltes ocasions, però el Luis Calzado ha demostrat que és un dels millors porters del món i ens ha faltat l'encert.

Penso que hem posat tot el que podíem posar per guanyar, hem fet molt bon partit i al final ells han tingut una ocasió i han marcat".

El tècnic dels de Can Salas ha dit també que "ens hem de quedar amb el sentiment d'orgull de tot l'equip i amb la gent que ha vingut pel partit, de veure un equip alegre, ofensiu i que anem per la victòria des del primer minut i, evidentment, felicitar el Polo com a campió perquè cadascú amb les seves cartes fa mèrits per guanyar" la lliga. Pallarols ha afegit que el conjunt barceloní "té un estil de joc més contemporitzador, d'aguantar i de veure-les venir. Tenen jugadors amb molta qualitat a cada línia i això fa que aprofitin les poques ocasions de gol, els pocs penals, però amb un que han tingut ens l'han marcat. I nosaltres hem tingut moltíssimes ocasions, moltes arribades i la sensació aquesta. Crec que tothom ha vist el mateix de domini general, però bé, ja saps que en el món de l'esport d'elit, amb dominar no n'hi ha prou".

Pallarols, que si no hi ha res continuarà al capdavant de l'equip la pròxima campanya, ha felicitat els seus jugadors "per l'esforç i per la gran temporada que han fet" i ha recordat que "és un equip que, en respecte de l'any anterior, vam perdre sis o set jugadors que eren la columna vertebral de l'equip". A més, ha explicat que, a nivell de club, "hem posat els dos equips masculí i femení a les finals de la Divisió d'Honor i el del Vallès femení de Divisió d'Honor B i ha guanyat. Penso que és un cap de setmana que ha de reforçar el nostre orgull groc i negre de treballar amb la nostra gent de la casa i a seguir".

A l'equip guanyador, el tècnic terrassenc Ramon Sala estava molt satisfet pel títol de lliga aconseguit. "Teníem clar que el camí era el dia a dia, era anar a fer-ho bé, anar-nos-en a coneixent, tots plegats, jo a l'equip, l'equip com a grup, que al final tenia nou baixes de l'any passat, i al final has de consolidar-ho, has de treballar. I els jugadors hi han cregut, s'hi han posat, i ho demostra que la lliga regular també la vam guanyar i, però la "final four" és una altra cosa. Has d'arribar, has d'aconseguir guanyar aquests dos partits, i per sort ho hem aconseguit, i estic molt content per això".

Sala ha declarat també que "així com a la semifinal vam tenir una segona part bona de possessió, vam aixecar el partit, i vam tenir la bola, avui ens ha tocat, en canvi, el rol més de defensar, intentar aprofitar els espais que hi ha al darrere. Ens ha sortit bé, i en aquest cas ha sigut un bon guió. Al final, jo els hi deia als jugadors que hi ha moments en què es tracta de competir millor que el de davant, ja no de jugar millor. Això de jugar millor és tot molt relatiu. És competir millor, i avui suposo que ens ha tocat aquest paper".

Després de tota una vida a l'Egara, el passat estiu va fer el canvi al RC Polo i assegura estar "molt content". Diu que "va ser com una aposta, del Polo cap a mi i jo cap a ells, i m'ha sortit bé. Estic molt content i molt orgullós d'aquest grup".