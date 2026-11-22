Els tres equips terrassencs de la lliga de Divisió d'Honor femenina jugaven aquest diumenge a casa i cap dels tres no ha aconseguit guanyar. Al Pla del Bonaire, el Club Egara ha perdut per 0 a 1 davant del líder, un Club de Campo que n'ha tingut prou amb un matiner gol de penal-córner transformat per Lucía Abajo als cinc minuts de partit. Les d'Andrew Wilson han fet un gran partit a nivell defensiu, però els ha mancat claredat en la definició per fer mal a les de Pablo Usoz.
A Can Salas, l'Atlètic Terrassa no ha pogut passar de l'empat a dos davant d'un Taburiente que s'ha mostrat molt més perillós del que es pensava. Jordina Gibert ha fet l'1 a 0 per a les de Sílvia Bonastre, però pocs segons després, Lourdes Estigarria ha empatat.A sis minuts pel descans, Aldana Boxer ha posat per davant les canàries, mentre que al minut 40, un penal transformat per Marta Grau ha significat el 2 a 2 definitiu.
Per la seva banda, el CD Terrassa no ha tingut cap mena d'opcions de les Pedritxes davant d'un Sanse Complutense que ha marcat tres gols de penal en tres minuts al primer quart, dos d'ells de Lola Riera i un altre de Paula Jiménez. A dos minuts del descans, Julia Cruces ha establert el 0 a 4 definitiu.
A falta d'una jornada per tancar la primera volta, el Club de Campo segueix liderant la classificació amb 28 punts, per 22 del Sanse Complutense i 20 de Júnior, Polo i Atlètic. L'Egara és vuitè amb 11 i el CD Terrassa novè amb 9. Aquests dos equips es jugaran la seva presència a la Copa de la Reina de l'abril en els seus partits de diumenge vinent a les 11 hores.